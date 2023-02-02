Yapı Kredi'den 52,7 milyar TL'lik konsolide net kar

Yapı Kredi, 2022 yılında ülke ekonomisine 850 milyar lira kaynak sağladı. Toplam nakdi kredi hacmi 2021 yılsonuna göre yüzde 50 artarak 584 milyar liraya yükselen Banka’nın aktif büyüklüğü ise yüzde 52’lik yükselişle 1,2 trilyon liraya çıktı.

Yüzde 57 olarak gerçekleşti

Toplam müşteri mevduat hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artışla 695 milyar liraya ulaşırken, öz kaynak karlılığı da yüzde 57 olarak gerçekleşti.

Yapı Kredi’nin sermaye yeterlilik rasyosu (yasal düzenlemelerin olumlu etkileri dışarıda bırakıldığında) ise yüzde 18,1 oldu.

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün'den açıklama

Küresel anlamda zorlu bir yılı geride bırakırken her zaman olduğu gibi ülke ekonomisini kararlı bir şekilde desteklemeye devam ettiklerini belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şu değerlendirmede bulundu:

“Geride bıraktığımız 2022 yılında da ‘Hizmette sınır yoktur’ anlayışımızla, tecrübe ve bilgi birikimimizi ülkemiz ve toplumumuzun faydası için kullanmayı sürdürdük.

Sürdürülebilirliğin sadece toplumsal ve çevresel anlamda değil finansal anlamda da önemine inanan bir banka olarak, ülke ekonomisini tüm imkânlarımızla destekledik.

Bu doğrultuda 2022 yılında önemli bir başarı sağladık. Türk lirası kredilerde pazar payımız, özel bankalar arasında yüzde 17 olarak gerçekleşti. Türk lirası müşteri mevduatı payımız ise yine özel bankalar arasında yüzde 16,2 oldu.”

E-ticaret ve dijitalleşme alanında da KOBİ’lerin yanındayız

KOBİ bankacılığının Yapı Kredi için stratejik öneme sahip bir alan olduğunu ifade eden Erün, şunları söyledi: “Sürdürülebilir büyüme ve ekonomimizin güçlenmesi, KOBİ’lerin sağlıklı bir mali yapıya sahip olmaları ve katma değer yaratmalarıyla mümkün.

KOBİ’lerin sınırlarını kaldırıyoruz

Biz de tüm çalışmalarımızı ekonomimizin lokomotifi olarak gördüğümüz KOBİ’lerimiz için değer yaratmak, onların gelişimini desteklemek ve işlerini büyütmek amacıyla gerçekleştiriyoruz. Yapı Kredi olarak müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdiğimiz ürün ve hizmetlerimiz, alanında uzman kadromuz, yaygın şube ağımız ve geniş fonksiyon setine sahip dijital kanallarımızla KOBİ’lerin sınırlarını kaldırıyoruz.

Yeni müşteri ve pazarlara ulaşmalarına olanak sağlıyoruz

Diğer yandan dijitalleşme sürecinin hız kazanmasıyla en önemli odak noktalarımızdan biri olan e-ticaret ve e-ihracat alanında da Türkiye’nin önde gelen pazaryerleriyle gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde KOBİ’lerin bu dünyaya ayrıcalıklı bir şekilde adım atmalarına, yeni müşteri ve pazarlara ulaşmalarına olanak sağlıyoruz.”