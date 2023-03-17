Yaş meyve sebze ihracatı 309,9 milyon $

Geçen yılın aynı dönemine göre sektörün ülke geneli ihracatında yüzde 22 artış elde edildiğini belirten Başkan Ferhat Gürüz, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak bu performansa 139,1 milyon dolar değer ile yüzde 45 oranında destek verdiklerini bildirdi.

Şubat ayında Hatay’da düşüş

Adana’da artış yaşandı Türkiye’nin 2022 yılındaki 2,95 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihracatına 480,2 milyon dolar değer ile yüzde 16 oranında destek veren Hatay’da büyük yıkımların olduğunu, 150,9 milyon dolarlık değer ile yüzde 5 paya sahip Adana’nın bu felaketlerden görece olarak daha az etkilendiğini anımsatan Başkan Ferhat Gürüz, sektörde söz sahibi illerden Hatay’da şubat ayında yüzde 13 oranında azalış, Adana’da ise yüzde 28 oranında artış yaşandığını kaydetti.

En fazla ihracat Rusya Polonya ve Romanya’ya

Türk yaş meyve ve sebze sektörünün şubat ayı performansını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, şöyle konuştu: “Yılın ikinci ayında en çok ihraç ettiğimiz ürün listesinde yüzde 70 artış ve 76,2 milyon dolar değer ile domates birinci, yüzde 19 artış ve 64,3 milyon dolar değer ile mandalina ikinci, yüzde 91 artış ve 42,7 milyon dolar değer ile biber üçüncü sırada yer aldı.

En fazla yaş meyve sebze ihraç ettiğimiz ülkeler; Rusya, Polonya ve Romanya oldu. Rusya’ya yüzde 21 artışla 70,5 milyon dolarlık, Polonya’ya yüzde 197 artışla 34 milyon dolarlık, Romanya’ya yüzde 33 artışla 32,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Şubat ayında Letonya, Avusturya ve Suudi Arabistan pazarlarında ihracat hacminde anlamlı artışlar sağladık.”