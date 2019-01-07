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Yatırım ve hammadde ithalatında 2018'in 1. ve 2. yarısı, siyah ve beyaz gibi!

2018'in ilk yarısında yatırım malları ithalatı yüzde 26.3 hammadde ithalatı yüzde 13,6 artarken, yılın ikinci yarısında hammadde ithalatı bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 17.48 düştü. (Mehmet Kaya)

Yatırım ve hammadde ithalatında 2018'in 1. ve 2. yarısı, siyah ve beyaz gibi!
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