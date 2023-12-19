Yemeksepeti faaliyetlerine devam edecek

Delivery Hero SE, Tayvan ve Türkiye teknoloji merkezlerini kapatacağını ve Berlin’deki genel merkezinde işten çıkarmalar yapacağını açıklamıştı.

Firmadan Türkiye'deki faaliyetleri hakkında bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Delivery Hero, platformunda ve hızlı ticaret iş kolunda küresel ölçekte hizmet kalitesini ve verimliliği artırma, sürdürülebilir büyüme odağı uyarınca Tayvan ve Türkiye’deki teknoloji AR&GE merkezlerinin faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığını duyurmuştur. Karar, Yemeksepeti operasyonları ya da insan kaynakları ile ilişkili değildir ve Yemeksepeti’nin faaliyetlerini etkilememektedir. Yemeksepeti, Türkiye’de hızlı ticaretin öncüsü olarak faaliyetlerine tüm hızıyla devam etmektedir.”