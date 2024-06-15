Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurtdışına çıkış harcı açıklaması

Hükümetin bu ay sonunda TBMM'ye sunacağı ifade edilen vergi reformuna ilişkin ayrıntılar dün basında almıştı. Taslak düzenlemede yer alan maddelerin ekseriyetle şirketleri hedef aldığı görülülerken, vatandaşları ilgilendiren önemli düzenlemeler de dikkat çekti.

Taslak çalışmaya göre; yurt dışına çıkış harcı 1500 TL’ye çıkarılacak ve harç her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Taslakta 2023'te 8,7 milyon kişinin harç ödeyerek yurtdışına çıktığı, 2024’te bu sayının gerçekleşmesi halinde yıllık gelir etkisinin 12,6 milyar TL olacağı hesaplandı.

Yurtdışına çıkış harcı bugün itibarıyla 150 TL olarak uygulanıyor.

GİB'den 'spekülatif haber' açıklaması

Bu gelişmenin ardından Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vatandaşların yurtdışına çıkış harcına yönelik spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmamaları için uyarıda bulundu.

Yurtdışına çıkış harcını bugünden almaya çalışanların olduğu ifade edilirken, GİB'den yapılna açıklama şöyle:

* Yurtdışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğu basına yansıyan haberlerde yer almaktadır.

* Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurtdışına çıkış harçları da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

* Bilindiği üzere bu harç, yurtdışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır.

* Yurtdışına çıkış harcının, yurtdışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir.

* Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez.

* Vatandaşlarımızın bu tür spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için Başkanlığımız açıklamalarını takip etmesi önem arz etmektedir.