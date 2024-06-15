92 yaşında 700 milyon dolarlık servetini yoktan var etti

1983 yılında çalıştığı petrol rafinerisi inşa eden bir şirketten bankadaki 401 bin dolar parasıyla ayrılan ABD'li Joe Payden, Los Angeles merkezli bir para yönetimi firması olan Payden & Rygel'ı kurarak servetini 700 milyon dolara çıkardı.

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes'un "2024 Amerika'nın En Zengin Kendi Kendini Yetiştiren Kadınları" listesine giren 92 yaşındaki Payden, geçen 41 yılın ardından 240 çalışanı olan ve 161 milyar dolardan fazla varlığı yöneten Payden & Rygel'ın CEO'su oldu.

"2024 Amerika'nın En Zengin Kendi Kendini Yetiştiren Kadınları" listesine "yeni gelen" olarak giren Payden, Washington D.C.'deki Trinity College'da matematik ve fizik eğitimi aldı. 1950'lerde petrol rafinerileri inşa eden New Jersey merkezli bir şirkette çalışan bir avuç kadın mühendisten biriydi ancak üç yıl sonra yaşanan toplu işten çıkarma dalgasının kurbanı oldu.

Payden, matematik geçmişini kullanmak için finans sektörüne yöneldi ve Merrill Lynch'te kıdemsiz bir pozisyonda çalışmaya başladı. Yeni işi hakkında Payden, "Tahvil ve hisse senedi arasındaki farkı bilmediğim için herkese verilen maaşın dörtte üçü ile işe alındım" dedi.

Prestijli firmalara geçiş yaptı

Yatırım bankası Merrill Lynch'teki işinin ardından birkaç yıl içinde prestijli bir para yönetimi firması olan Scudder, Stevens & Clark'a katılmak üzere Los Angeles'a taşındı. Payden, birçok terfi girişiminden sonra firmanın ilk kadın ortağı oldu. Terfi girişimlerine ilişkin konuşan Payden, 2011 yılında Notre Dame Üniversitesi'ndeki öğrencilere "bu girişimlerin en az birinden golf oynayamadğı için başarısız" olduğunu söyledi.

Yalnızca erkeklere özel düzenlen toplantıdan bahseden Payden, "Yıllık toplantılarını çok büyük, prestijli bir golf sahasında yapıyorlardı ve tabii ki kadınları içeri almıyorlardı. Ben de verandada oturdum" dedi.

Kadını erkeği yok

Cinsiyetinin kariyerini belirlemesini asla istemediğini söyleyen Payden, ""Kadını erkeği yok. Ya iyi bir finansal danışmanımdır ya da değilimdir" ifadesinde bulundu.

Payden, bir on yıl daha "aynı yerde" sıkışıp kalmaktan çekindiğini ve kendi başına yola çıkmaya karar verdiğini ve Payden & Rygel'ı kurabilmek için meslektaşı Sandra Rygel'ı işe aldığını söyledi.

Bu hamlenin işe yarayacağından emin olmadığını belirten Payden, "Her zaman endişeler vardır. Şirketi kurduğumda müşteri bulamayacağımdan endişelendim. Ama bu sorun olmadı" açıklamasında bulundu.

Girişimci adaylarına "Göle atladığınızda boğulmayı düşünemezsiniz" tavsiyesinde bulunan Payden, yaptıklarından hiçbir pişmanlık duymadığını "O zaman da, şimdi de açıkça görülüyor ki, 'yapmama' riski 'yapma' riskinden daha ağır basıyordu" sözleriyle belirtti.