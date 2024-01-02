Yen, dolar karşısında değer kazanacak

Emre ERGÜL

1-Enflasyon daha da ılımlı hale gelecek. Küresel tüketici fiyat enflasyonunda 2022'nin sonlarından itibaren görülen keskin düşüş, 2023'ün ortalarında hız kesti ki, bu da enerji fiyatlarındaki toparlanmayı ve özellikle hizmetler sektöründeki yapışkan çekirdek enflasyonu yansıtıyor. Düşüş eğilimi yeniden başladı ve 2024 boyunca devam etmesi bekleniyor. S&P Global Market Intelligence analistleri, yıllık küresel tüketici fiyatları enflasyonunun 2023'teki tahmini yüzde 5.6'dan ve 2022'deki zirve yüzde 7.6'dan 2024'te yüzde 4.7 olacağını tahmin ediyor.

2-Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da büyüme potansiyelinin altında kalacak. Bu durum enflasyonun hedef oranlara döndürülmesi hedefiyle tutarlıdır. 2024 yılında tüm büyük bölgelerde 2023 yılına kıyasla daha zayıf yıllık reel GSYİH büyüme oranları öngörülüyor. Küresel yıllık reel GSYİH'nın 2024 yılında daha yavaş bir hızda büyüyeceği tahmin ediliyor - 2023'teki tahmini yüzde 2.7'ye kıyasla yüzde 2.3 - bazı bölgelerde güçlü olmasına rağmen Asya Pasifik'in de dahil edilmesi, küresel sert inişin önlenmesine yardımcı olacaktır.

3- Çin'in ekonomisi yavaş yavaş toparlanacak. Çin'in ekonomisi daha uyumlu politikalar, özel sektör güveninin kademeli olarak iyileşmesi ve konut piyasasındaki gerilemenin beklenen dibe vurmasıyla desteklenecek. Çin ana karasındaki yıllık reel GSYİH büyümesinin 2023'teki yüzde 5.4'lük beklentiden 2024'te yüzde 4.7'ye düşeceğini öngörüyoruz.

4 -Gelişmiş ekonomilerde politika faizleri yıl ortasından itibaren indirilecek. Tüketici fiyat enflasyonu oranlarının hedefe geri döneceğine dair güvenin artmasıyla birlikte, para politikasında 2024 ortası itibarıyla önemli değişiklikler öngörülüyor. Temel fiyat baskılarına ilişkin endişeler azalınca faiz indirimleri başlayacak. Dünyanın önde gelen merkez bankalarının parasal sıkılaştırmaları (QT) devam edecek.

5- Gelişmekte olan piyasalar gevşeme döngülerine daha erken başlayacak. Halihazırda genişlemeye başlayan merkez bankaları para politikalarını nispeten erken sıkılaştırarak enflasyon beklentilerini istikrarlı ve ikinci tur etkileri kontrol altında tuttu. Örneğin Latin Amerika'da enflasyon oranları nispeten hızlı düşerken, işgücü piyasası koşulları genellikle sıkı değil. Şili, Brezilya ve Peru'da hâlihazırda sürmekte olan gevşeme döngülerinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi öngörülüyor; Meksika'da da 2024'ün ilk yarısında faiz indirimleri bekleniyor.

6- ABD doları değer kaybedecek. Değer kaybı, ABD'nin reel ekonomik büyümesi ve enflasyonundaki göreceli yavaşlamanın yanısıra, ABD GSYİH'sinin payı olarak sürdürülemez derecede yüksek olan cari işlemler açığının artmasıyla daha da güçlenecek. Yenin, para politikasındaki tahminlerdeki sapmaya paralel olarak 2024 yılında ABD doları karşısında emsallerinin çoğundan daha güçlü bir şekilde değer kazanması bekleniyor.

7 -Büyümeye yönelik finansal olumsuzluklar devam edecek. Yüksek faiz oranlarının gecikmeli etkisi ve COVID-19 ile ilgili destek önlemlerinin hızla azalan etkisinin 2024'te borç ödeme kapasitesi üzerinde daha fazla ağırlık yaratmasını bekliyoruz.

Bu durumun çoğu bölgede takipteki alacakları daha da yükseltmesi muhtemel. Sonuç olarak bankalar muhtemelen kredi verme konusunda daha temkinli bir duruş sergileyecek, daha yüksek teminat gerektirecek ve krediyi daha düşük kaliteli borçlulara kısıtlayacak. Kredi büyümesinin çoğu ülkede trendin altında kalması ve büyümeyi yavaşlatması bekleniyor.

8 -Batı Avrupa'da konut fiyatlarındaki düşüşlerin devam etmesi gerekiyor. Sıkı kredi koşulları ve artan borçlanma maliyetleri 2024'te de fiyatları aşağı çekmeye devam edecek. Ekonomiler arasındaki düzeltmenin hızı ve yoğunluğu, konut piyasasında son on yılda biriken dengesizliklere ve konut kredisi faiz sabitleme dönemlerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

9-Yoğun bir seçim takvimi politika belirsizliği yaratacak. Jeopolitik faktörler, ekonomik tahminlerimizi çevreleyen önemli bir risk ve belirsizlik kaynağı olmayı sürdürecek ve alışılmadık derecede çok sayıda ülkede gerçekleşen önemli seçimlerle potansiyel olarak daha da kötüleşecek. Seçim kampanyaları, baharda Hindistan ve Endonezya ve yıl ortasında Meksika da dahil olmak üzere birçok önemli gelişmekte olan ekonominin politika gündemini belirleyecek. Haziran ayında da Avrupa Parlamentosu seçimleri yapılacak. ABD seçimlerinin sonucuna ilişkin belirsizlik, politika sonuçlarıyla birlikte muhtemelen ekonomik beklentilere engel teşkil edecek.

10- Enerji geçişi ABD ve Kanada'da büyümeyi destekleyecek. Altyapı Yatırımları ve İş Yasası’ndaki artan fonların fiili inşaatları desteklemeye başlamasıyla, Enflasyonu Azaltma Yasası’nın yeşil enerji projelerine yönelik sübvansiyonlarının elektrikli üretim ve ilgili tesislerin inşasında büyük bir artışı desteklemesi ve Yarı İletken Üretimi için Yararlı Teşvikler Oluşturma (CHIPS) Yasası, benzer şekilde ABD imalat tesislerinin üretimini artırıyor. Bu politika girişimleri, ABD'deki durgunluğu destekleyen çeşitli faktörlerden biridir. Kanada'da, Alberta ve Saskatchewan'da 8 operasyonel karbon yakalama tesisinin varlığıyla iklim girişimleri halihazırda uygulamaya konuldu. Yeni, benzer projeler planlama aşamasında veya yapım aşamasındadır.