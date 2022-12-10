Yeni atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Ticaret Bakanlığında açıkta bulunan Personel Genel Müdürlüğü'ne Oğuzhan Efe atandı.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin görevden alınarak yerine Murat Karakoyunlu getirildi.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nda açıkta bulunan başkan yardımcılığına Melih Kirişci'nin ataması yapıldı.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Sezer görevden alındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Sümbül görevden alınarak, yerine Enes Çakmak atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açıkta bulunan Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığına Ali Yılmaz, Risk Analizi Genel Müdür yardımcılıklarına Sümeyra Somuncuoğlu ve Muhammet Köşker, Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcılığına Mete Saat, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür yardımcılıklarına Erkan Tek ve Halil Yanık, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Ali İbrahim Gür, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür yardımcılıklarına Lütfi Alp Ergün, Arif Hakkı Batur ve Özlem Pakkan, Teftiş Başkan yardımcılıklarına Hazine ve Maliye Başmüfettişi Burak Tepe ve Hazine Başkontrolörü Selçuk Erdal Günay, Vergi Denetim Kurulu Başkan yardımcılıklarına vergi başmüfettişleri Sedat İçel, Metin Nicancı ve Nihat Etik, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan yardımcılıklarına Hazine başkontrolörleri Murat Erinç Bayrakcı ve Okan Süler atandı.