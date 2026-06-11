Yeni hibe programı başladı! 18 şehirde girişimcilere 45 milyon Euro'luk destek!

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle yürütülecek ENHANCER Pro Projesi'nin açılışı Ankara’da gerçekleştirildi. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi tarafından yürütülen proje kapsamında, 18 ilde faaliyet gösteren girişimciler için toplam 45 milyon Euro'luk yeni hibe programları devreye alınacak.

Proje; Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa’da uygulanacak.

Yerel girişimcilik desteklenecek

Program kapsamında Yerel Ortak Kullanım Tesisleri ile Girişimcilik Hibe Programları için teklif çağrıları açıldı. Desteklerle hem yeni girişimlerin kurulması hem de mevcut işletmelerin büyüme süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

5 binden fazla kişiye ulaştı

Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, girişimciliğin yalnızca ekonomik büyümenin değil, toplumsal kalkınmanın da temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Şimşek, 2020 yılında başlayan ENHANCER Projesi kapsamında bugüne kadar 5 binden fazla kişinin girişimcilik eğitimlerinden yararlandığını, yüzlerce girişimcinin mentörlük desteği aldığını ve finansmana erişim imkanlarının geliştirildiğini belirtti.

Proje kapsamında ayrıca yaklaşık 17,4 milyon Euro'luk kaynak girişimcilik ekosistemine aktarılırken, 1164 kişiye sürdürülebilir istihdam sağlandı.

“Daha fazla istihdam ve katma değer üretecek”

Ahmet Şimşek, ENHANCER Pro Projesi'nin önceki dönemde elde edilen başarıları daha ileri taşımayı hedeflediğini belirterek, “Bu proje daha fazla istihdama, daha yüksek katma değere ve daha sürdürülebilir kalkınma sonuçlarına katkı sağlayacak” dedi.

Dört yıl boyunca devam edecek programın girişimlerden KOBİ’lere, kooperatiflerden iş ekosistemi aktörlerine kadar geniş bir kesimin kapasitesini geliştireceğini ifade eden Şimşek, yeni işletmelerin kurulması ve büyütülmesinin destekleneceğini söyledi.

KOBİ'lerin rekabet gücü artırılacak

Proje kapsamında KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması, kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve iş ekosisteminin geliştirilmesi hedefleniyor.

AB Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı Jean Barbe de ENHANCER Projesi sayesinde sosyoekonomik kapsayıcılık alanında önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.