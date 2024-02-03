Yeni MB Başkanı Fatih Karahan evli mi? Çocukları var mı?
Fatih Karahan evli mi? Fatih Karahan eşi kimdir? Fatih Karahan eşi nereli ve kaç yaşında? Sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Haber Merkezi
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1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.
Fatih Karahan evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.