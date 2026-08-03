Yeni mezun iş ilanları dipte, yapay zekâ talebi zirvede

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İngiltere’de iş arayanların karşısındaki rekabet yalnızca büyümüyor, işe giriş koşulları da değişiyor. Şirketler işe alımları azaltırken özellikle kariyerinin başındaki gençlere açılan pozisyonlar hızla daralıyor.

Aynı dönemde yapay zekâ araçlarını kullanabilen çalışanlara yönelik talep tarihi zirvesine çıktı. Ortaya çıkan tablo, diplomanın önemini kaybettiğini değil, işverenlerin diplomanın yanında yeni bir beceri eşiği kurduğunu gösteriyor.

İş ilanları yüzde 11 azaldı

İngiltere’de yayımlanan iş ilanlarının sayısı, 2026’nın başı ile 17 Temmuz arasındaki dönemde yüzde 11 geriledi. İşe alım talebi ekonominin büyük bölümünde zayıflarken açık pozisyonların sayısı salgın öncesi seviyenin yüzde 32 altında kaldı.

Şirketlerin temkinli hareket etmesi, yeni çalışan alımından önce mevcut kadroları ve maliyetleri yeniden değerlendirdiğine işaret ediyor. Daralma yalnızca belirli bir sektörde değil, iş gücü piyasasının geniş bir bölümünde hissediliyor.

İşe alımın yavaşlaması, tecrübeli çalışanlar açısından daha uzun iş arama süreleri anlamına geliyor. Kariyerinin ilk basamağındaki gençler ise hem daha az ilanla hem de daha kalabalık bir aday havuzuyla karşılaşıyor.

Yeni mezun ilanları dipte

Yeni mezunlara yönelik iş ilanları 10 Temmuz itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azaldı. İlan sayısı, yılın bu dönemi için 2020’den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Bu düşüş gençlerin ilk işlerine ulaşmasını zorlaştırıyor. Şirketler açık pozisyonlarda daha kısa eğitim süresi gerektiren, işe başladığı anda üretken olabilecek veya daha önce benzer görevlerde çalışmış adaylara öncelik verebiliyor.

Yeni mezunların karşısındaki temel sorun yalnızca bir iş bulamamak değil. İlk tecrübenin kazanılacağı giriş seviyesi pozisyonların azalması, sonraki yıllardaki kariyer fırsatlarını da etkileyebilecek bir zincir oluşturuyor.

Yapay zekâ payı yüzde 9,4

Haziran sonunda yapay zekâya, ilgili araçlara veya programlara yer veren ilanların toplam ilanlar içindeki payı yüzde 9,4’e ulaştı. Böylece her 10 iş ilanından yaklaşık birinde yapay zekâ bağlantılı bir beklenti görülmeye başladı.

Bu oran, yalnızca yazılım geliştiriciler veya teknoloji şirketleri için açılan pozisyonları kapsamıyor. Yapay zekâ araçlarının pazarlama, finans, müşteri hizmetleri, insan kaynakları ve içerik üretimi gibi farklı iş alanlarına yayılması, dijital becerileri daha geniş bir işe alım kriterine dönüştürüyor.

Şirketler artık adayın yalnızca mesleki bilgisine bakmıyor. Yapay zekâyı günlük iş akışında kullanabilmesi, veriyi yorumlayabilmesi ve otomasyon araçlarıyla çalışabilmesi de tercih sıralamasını etkiliyor.

Yaz işleri de dört yılın dibinde

Gençlerin çalışma hayatına ilk adımı atmasını sağlayan geçici ve mevsimlik işlerde de benzer bir daralma yaşandı. Yaz dönemi ilanları son dört yılın en zayıf seviyesine indi.

Mevsimlik işler, öğrencilerin gelir elde etmesinin yanında iş tecrübesi, referans ve çalışma disiplini kazanmasına yardımcı oluyor. Bu kapının daralması, gençlerin öz geçmişlerine ekleyebilecekleri ilk deneyime ulaşmasını daha da zorlaştırıyor.

Şirketlerin geçici pozisyonlarda bile işe alımı azaltması, ekonomik belirsizliğin işveren davranışına ne kadar güçlü yansıdığını gösteriyor.

Ücret artışı da yavaşladı

İş ilanlarında belirtilen ücretlerdeki yıllık artış, haziranla biten üç aylık dönemde yüzde 3,9’a geriledi. Bu oran Şubat 2022’den bu yana kaydedilen en düşük ücret artışı oldu.

İlan sayısı azalırken ücret artışının da yavaşlaması, çalışanların pazarlık gücündeki zayıflamayı ortaya koyuyor. Çok sayıda adayın daha az sayıdaki pozisyon için yarışması, şirketlerin ücretleri hızlı artırma ihtiyacını azaltabiliyor.

Yeni mezunlar açısından bu tablo iki yönlü baskı yaratıyor. Gençler hem daha az sayıda pozisyona başvuruyor hem de başlangıç ücretlerinde önceki yıllara kıyasla daha sınırlı artışla karşılaşıyor.

Bir milyondan fazla genç dışarıda

İngiltere’de eğitimde, istihdamda veya mesleki eğitimde bulunmayan 16–24 yaş grubundaki gençlerin sayısı bir milyonun üzerinde bulunuyor. İş ilanlarındaki son daralma, salgın sonrasında ağırlaşan genç istihdamı sorununa yeni bir baskı ekliyor.

Uzun süre iş bulamayan gençlerin becerilerini geliştirme, çalışma hayatına uyum sağlama ve düzenli gelir elde etme ihtimali de zayıflıyor. İlk işin gecikmesi, yalnızca bugünkü gelir kaybı değil, gelecekteki ücret ve kariyer gelişimi açısından da risk oluşturuyor.

İşverenlerin yapay zekâ becerilerine yönelmesi ise iş arayan gençlerin eğitim tercihlerinde yeni bir hesap yapmasını gerektiriyor.

Eğitim sistemi işe yaklaştırılacak

İngiltere yönetimi, teknik eğitim ile yerel iş gücü ihtiyacını daha güçlü biçimde eşleştirmeyi planlıyor. Amaç, gençlerin yalnızca akademik bilgiyle değil, şirketlerin aradığı uygulamalı ve dijital becerilerle çalışma hayatına hazırlanması.

Yeni yaklaşımda mesleki eğitim, işveren projeleri ve saha deneyiminin daha fazla öne çıkması bekleniyor. Yapay zekâ çağında giriş seviyesi görevlerin değişmesi, klasik eğitim programlarının da daha hızlı güncellenmesini zorunlu kılıyor.

Eğitim ile iş ilanları arasındaki fark kapatılamazsa şirketlerin aradığı beceriler ile mezunların sahip olduğu yetkinlikler arasındaki makas büyüyebilir.

Diploma kalkmadı, eşik yükseldi

Son veriler diplomanın işe alımlarda tamamen geri plana düştüğünü göstermiyor. Asıl değişim, diplomanın tek başına iş garantisi sunmaması ve işverenlerin adaylardan daha fazla uygulamalı beceri beklemesi.

Yeni mezunlar için rekabet artık yalnızca hangi okuldan mezun olunduğu üzerinden yürümüyor. Yapay zekâ araçlarını kullanma, veriyle çalışma, problem çözme ve değişen görevlere uyum sağlama yeteneği de işe giriş kapısını belirliyor.

İngiltere’de görülen bu değişim, diğer ülkelerdeki gençler için de önemli bir işaret taşıyor. İş ilanları azalırken yapay zekâ talebinin artması, kariyer yarışında yeni ayrımın diploma sahibi olmakla değil, diplomanın yanına hangi becerilerin eklendiğiyle oluşacağını gösteriyor.