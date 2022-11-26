Yeni Peugeot 408, 2023’te Türkiye’de olacak

Peugeot'nun C segmentinde SUV kodlarıyla tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkati çeken yeni modeli 408, elektrikliye de odaklanılan mükemmel verimliliğiyle ön plana çıkarken, 2023 yılında kademeli olarak Avrupa pazarlarında yollara çıkmaya başlayacak.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en köklü otomobil markalarından biri olan Peugeot, yeni 408 modeliyle SUV kodlu dinamik silueti ve kusursuz Fastback tasarımıyla kalıpları kırıyor.

Ekim 2022’deki Paris Otomobil Fuarı’nda dünya tanıtımı yapılan yeni Peugeot 408, 2023’ün ilk aylarında kademeli olarak Avrupa pazarında yollara çıkmaya başlayacak. Yeni Peugeot 408, aynı dönemde Türkiye'de de yollarda olacak.

Peugeot, son yıllarda SUV 2008, SUV 3008 ve SUV 5008 modelleriyle yakaladığı başarıyı, yeni 308 ile sürdürerek her modeliyle sınıfının referans noktası olmayı başardı. Peugeot, yeni 408 ile son derece rekabetçi C segmentindeki ürün çeşitliliğini artırırken, markanın bu sınıftaki başarısını devam ettiriyor. Yeni Peugeot 408, insanların bir otomobilden bekledikleri ihtiyaçları karşılıyor.

Yeni Peugeot 408, obsession mavi, titanyum gri, tekno gri, elixir kırmızı, sedef beyaz ve inci siyah isimli 6 farklı gövde rengiyle üretilecek.

ARKAMYS dijital ses işlemcisi ile tamamlanan Focal Premium Hi-Fi ses sistemi ileri teknoloji ürünü 10 hoparlör içeriyor. Hoparlörler yeni 12 kanallı 690 W D Sınıfı amplifikatör tarafından besleniyor.

Peugeot ve Focal ekipleri, tüm yolculara heyecan verici bir ses deneyimi sunmak için her bir hoparlörün konumunu belirmek üzere birlikte çalıştı. Sistem, gelişmiş ses sahnesi, ayrıntılı sesler ve derin ve etkileyici baslarla iyi bir ses deneyimi sunuyor.

Direksiyon simidinin hemen üzerinde göz hizasında bulunan yeni dijital gösterge, 10 inçlik bir dijital ekrana sahip bulunuyor. GT donanım seviyesiyle 3-Boyut teknolojisi devreye giriyor. Dijital gösterge tamamen kişiselleştirilebiliyor.

Tüm dinamik kontroller, sürücü tarafında bir yay şeklinde gruplanıyor. Sürücü, tek bir dokunuş ile 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanın sürüş modları arasında seçim yapabiliyor.

- Aerodinami ile birleşen verimlilik uzmanı motorlar

Yeni PEUGEOT 408’de PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8 ve PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT8 isimli iki adet şarj edilebilir hibrit motor sunuluyor.

180 e-EAT8; 150 HP güce sahip PureTech benzinli motor ve 81 kW güce sahip elektrikli motora, 225 e-EAT8 ise 180 HP güce sahip PureTech benzinli motor ve 81 kW güce sahip elektrikli motora sahip.

Her iki şarj edilebilir hibrit motor da EAT8 8 ileri vitesli otomatik şanzımanla gücünü ön tekerleklere aktarıyor. Her iki şarj edilebilir hibrit versiyon da lityum-iyon batarya ile 12,4 kWsa şarj kapasitesine ve 102 kW güce sahip. Şarj standart olarak 3,7 kW tek fazlı şarj cihazı ve isteğe bağlı 7,4 kW tek fazlı şarj cihazı ile gerçekleştiriliyor.

7,4 kW’lik Wall Box ya da tek fazlı entegre şarj cihazı ile tam şarj yaklaşık 1 saat 55 dakika sürerken, 3,7 kW’lik şarj cihazı ile tam şarj yaklaşık 3 saat 50 dakika sürüyor. Standart prizde ise tam şarj süresi yaklaşık 7 saat 30 dakika sürüyor.

Ayrıca 3 silindirli 130 HP 1.2 litre PureTech içten yanmalı bir motor seçeneği de bulunuyor. 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzıman ve start&stop özelliği ile bu motor Euro 6.4 emisyon normunu karşılıyor. İlerleyen dönemde ise tamamen elektrikli versiyon da sunulacak.

Küresel hedeflere sahip model, önce Avrupa pazarı için Fransa’nın Mulhouse kentinde, kısa bir süre sonra da Çin pazarı için Çin’deki Chengdu fabrikasında üretilecek.