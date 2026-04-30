Yenilenmiş cihazlarda dijital kimlik dönemi

Türkiye’de hızla büyüyen ikinci el teknoloji pazarında tüketici güvenini artıracak yeni bir dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” ile birlikte, yenilenmiş cihazlar artık daha sıkı denetimlerden geçirilerek satışa sunulacak.

Her cihazın geçmişi şeffaf olacak

Yeni düzenlemeye göre yenilenmiş ürünler, yalnızca uygun fiyatlı alternatifler olmaktan çıkıp neredeyse sıfır ürün güvenliğinde bir alışveriş deneyimi sunacak. Her cihaz için oluşturulacak dijital kimlik sayesinde tüketiciler, ürünün geçmişine kolayca erişebilecek.

Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) üzerinden; cihazda hangi parçaların değiştirildiği, hangi testlerden geçtiği ve yenileme sürecinin tüm detayları kayıt altına alınacak. Böylece ikinci el ürün alımındaki belirsizlikler büyük ölçüde ortadan kaldırılacak.

14 gün şartsız iade hakkı geliyor

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri ise 14 gün koşulsuz iade hakkı. Bu hak sadece internet alışverişlerinde değil, fiziksel mağazalardan yapılan alımlarda da geçerli olacak.

Ayrıca ödemeler doğrudan yenileme merkezlerinin sistemleri üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece tüketiciler, olası bir sorun durumunda doğrudan kurumsal bir muhatapla iletişime geçebilecek.

Televizyonlar da listede

Mevcut uygulamada cep telefonu, tablet, akıllı saat, oyun konsolu ve modemler yenileme kapsamındayken, yeni düzenlemeyle birlikte televizyonlar da sisteme dahil ediliyor.

Bu adım, özellikle yüksek fiyatlı ürünlerde tüketicinin “bozulursa ne olur?” endişesini azaltmayı hedefliyor. Aynı zamanda pazar hacminin büyümesi açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Sermaye şartı artırılıyor

Yenileme merkezleri için belirlenen asgari sermaye şartı da ciddi şekilde yükseltiliyor. 30 milyon lira olan alt limitin 100 milyon liraya çıkarılması planlanıyor. Bu adımla sektörde daha güçlü ve güvenilir firmaların faaliyet göstermesi amaçlanıyor.

Yeni sistemle birlikte hem tüketici haklarının genişletilmesi hem de denetim, şeffaflık ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Ekonomiye ve çevreye çift yönlü katkı

Düzenleme yalnızca tüketiciyi korumakla sınırlı değil. Elektronik atıkların azaltılması, döngüsel ekonominin güçlendirilmesi ve milyonlarca cihazın yeniden ekonomiye kazandırılması gibi önemli hedefler de öne çıkıyor.