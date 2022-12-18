Yerel üreticiler ve kooperatifler Hepsiburada ile büyüyor

Hepsiburada, ülkenin dört bir yanından coğrafi işaretli ürünleri ve yerel üreticilerin desteklediği HepsiTürkiye’den programıyla KOBİ’lere, kooperatiflere ve kadın girişimcilere satış rekorları kırdırıyor ve Efsane Kasım’da yaptıkları satışlarla başarı hikayesi yazdırıyor. Hepsiburada’nın tüm teknoloji, marka ve pazarlama gücüne sahip HepsiTürkiye’den programına katılarak işini büyüten ve milyonlarca müşteriye ulaşan üreticiler Türkiye’nin 81 iline ürünlerini ulaştırıyor.

Yerel ekonomilerin gelişmesine destek

Türkiye’nin her bölgesinden yüzlerce nitelikli yöresel ve coğrafi işaretli ürünü HepsiTürkiye’den ile tüketicilere ulaştıran Hepsiburada, yerel üreticilerin üretim kültürünü sürdürüp geliştirmelerine katkı sunuyor. Müşterilerini bu sene Efsane Kasım’da 207 bin kampanya ile 30 milyon üründe indirimli fiyatlarla buluşturan Hepsiburada, yerel üreticilerin cirolarına da önemli bir katkı sağladı.

HepsiTürkiye’den programının Efsane Kasım karnesi

Kasım ayı boyunca HepsiTürkiye’den programında yer alan yerel üreticilerin satışlarında temel gıda ürünleri öne çıktı. En çok satılan ilk 10 ürün arasında antep fıstıklı helva ilk sırada yer aldı. Bu ürünü ikinci sırada kavrulmuş fethiye tahini ve kakaolu helva takip etti. En yüksek satış rakamlarına ulaşan diğer yerel ürünler arasında yer fısığı ezmesi, saf salep ve karadut özü yer aldı.

Adet bazında satışlar %191 arttı

HepsiTürkiye’den üyesi satıcılar, Efsane Kasım dönemindeki satışlarını geçen yıl aynı döneme göre %191 oranında artırarak 45 bin adetin üzerine çıkardı. Toplam satışlar içinde en yüksek talep, %98,84 oranıyla temel tüketim ve gıda ürünleri kategorisine oldu.

Kınalı Eller Kadın Kooperatifi, Soma Kadın Atölyesi ile Paşalar ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi en çok yöresel ürün satışı yapan kooperatifler olurken, en çok tercih edilen ürünler cevizli sucuk, beypazarı kurusu, sepet peyniri ve tahin oldu.