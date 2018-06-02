Yerli otomobil CEO'sundan ilk açıklama

02 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam açıkladığı, yerli otomobilin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'tan ilk açıklama geldi.

Projenin Türkiye için makroekonomik gerekliliğin yanında ileri teknoloji alanında olmasından dolayı stratejik olarak çok büyük önem teşkil ettiğini ve doğru bir proje olduğunu belirten Karakaş, son 12 yıldır otomotiv teknolojilerinin içinde aktif rol aldığını belirtti.

"Teknolojideki gelişim klasik otomobili bir mobilite ekosistemine dönüştürecek" diyen Karakaş, "Projemizdeki yüksek motivasyon ve kararlılığı, ülkedeki büyük potansiyelin kullanımıyla birleştirdiğimizde küresel pazarda söz sahibi olunacağına kesin gözüyle bakıyorum. Türkiye'de doğdum, büyüdüm, bu ülkede okudum. İş hayatına Türkiye'de adım attım. Bu projeyle küresel pazarlarda edindiğim bilgi birikimimi ve tecrübemi ülkeme aktarabilme fırsatım olduğu için çok mutluyum. Emin olun Türkiye, küresel ortamda rekabet edebilen bir marka ve otomobilden daha fazlasını yapacak" şeklinde konuştu.

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