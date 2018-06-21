Yerli otomobil için tüketiciye 'teşvik' verilecek
Bakan Özlü, yerli otomobilin tüketici nezdinde cazibesini artırmak için teşvik sistemi getireceklerini söyledi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Özlü, AA Editör Masası'nda yaptığı açıklamada, "Yerli otomobilin tüketici için cazibesini artıracak teşvik sistemi olacak. Üretim maliyetleri için birtakım destekler verilecek" dedi.
Özlü, "Dijital teknoloji eğitimi verecek 100 tematik kolej kuracağız" diye konuştu. Bakan Özlü, 'Dijital Türkiye yol haritamız hazır. Türk sanayisinin dijital dönüşümü 6 bileşenden oluşuyor" bilgilerini paylaştı.
Öncelikli teknolojilere odaklanmış 50 araştırma merkezi kuracaklarını dile getiren Özlü, "İhtisaslaşmış 60 bin Ar-Ge personeli yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA