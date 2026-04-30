Yılmaz: Turizm geliri 65,6 milyar dolara ulaştı, destekler artarak sürecek

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TÜİK tarafından bugün açıklanan yılın ilk çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini değerlendirdi.

Turizm gelirlerinin güçlü performansını sürdürdüğünü belirten Yılmaz, 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,2 artan turizm gelirlerinin yıllıklandırılmış değerinin 65,6 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Ziyaretçi sayısındaki artış ve kişi başı harcamadaki yükselişin bu performansı desteklediğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bölgemizde artan jeopolitik gerilimlere rağmen ekonomik aktivite üzerindeki etkileri sınırlamak ve dayanıklılığımızı güçlendirmek için adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Bu çerçevede, döviz kazandırıcı hizmet ihracatımızın önemli bir bileşeni olan turizm sektörünü desteklemek amacıyla Turizm Destek Paketi'ni devreye aldık ve böylece sektöre 60 milyar lira ilave teminat ve kredi imkanı sağlamış olduk. Cari açığın azaltılmasına, istihdamın güçlendirilmesine ve büyümeye katkı sunan sektörlerimizi desteklemeyi sürdürecek, artan bölgesel risklere rağmen programımızın temel önceliklerinden taviz vermeden ekonomimizin dayanıklılığını güçlendirmeye devam edeceğiz."