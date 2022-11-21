Yorglass, ODTÜ Kariyer Fuarı’na katıldı

Cam endüstrisinin güvenilir ve global tedarikçilerinden Yorglass, geleceği şekillendirecek gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak ODTÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODTÜ KPM) ev sahipliğinde yapılan fuara katılan şirket, genç yeteneklerin kariyer yolculuklarında bir kez daha yanlarında olduklarını gösterdi. Yorglass’ın standını ziyaret eden öğrenciler, şirketin İK yetkilileri ve mühendis ekibiyle bire bir görüşürken staj ve iş pozisyonları hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

ODTÜ Kariyer Fuarı’nın öğrenciler ve iş dünyası arasında bir köprü oluşturduğuna değinen Yorglass İnsan Kaynakları Direktörü Ayşe Doğruöz, “Öncelikle seçkin bir eğitim veren ODTÜ’de gençlerle bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduk. Yorglass olarak istihdam kaynaklarımızı zenginleştirmeyi çok önemsiyoruz. Bir işveren markası olarak insan kaynakları politikalarını iş hayatı için bir destek fonksiyonu değil, strateji ortaya koyan belirleyici bir güç olarak görüyoruz. Tüm kuşakların ihtiyaçlarını anlayarak çözüm üretebilecek, farklı nesilleri Yorglass kültüründe ortak değerlerde buluşturabilecek dinamik bir mekanizma ile hareket ediyoruz. Fuar vesileyle yetenekli gençlerle tanışmak ve onlara dokunmuş olmak oldukça heyecan vericiydi” şeklinde konuştu.

Genç yetenekler Yorglass staj programı Yorfuture ile tanıştı

ODTÜ Kariyer Fuarı süresince öğrencilere Yorglass’ın bir yetenek havuzu oluşturma hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği staj programı olan Yorfuture hakkında da bilgiler verdiklerini dile getiren Doğruöz, “Üniversite-şirket iş birliği sağlayarak öğrencilerin teorik bilgilerini profesyonel iş hayatında uygulamalarını ve potansiyellerinin farkına varmalarını önemsiyoruz. Bu noktada hayata geçirdiğimiz Yorfuture projemizin temelinde dokunduğumuz hayatları değiştirme ve geliştirme misyonu yer alıyor. Staj programımıza katılan gençlerimiz, gelecekleri için çok özel bir deneyime dahil oluyor. Programımızla gençleri eğitim ve oryantasyon sürecine alıyoruz. Eğitim aldıkları bölümlerine ve ilgi alanlarına göre hangi departmanda çalışmak istediklerini soruyor ve seçimi onlara bırakıyoruz. Çalışmayı seçtikleri departmanlarda tam zamanlı olarak görev alan genç yeteneklerimiz, tüm işletme liderlerimiz ile düzenli toplantılar yaparak “Ne olsa daha iyi olur?” bakış açısı ile yaratıcılıklarını, muhakeme yeteneklerini ve araştırmacılıklarını ortaya koyarak kendi projelerinin lideri olma heyecanını yaşıyorlar” dedi.