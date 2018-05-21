YTSO, Yalova A.Ş projesi ile esnafın rekabetini artırmak istiyor

21 Mayıs 2018

BARIŞ SEDEF

YALOVA - Güven tazeleyerek Yalova TSO başkanlığına seçilen Tahsin Becan, yeni projelerine ilişkin Dünya Gazetesine açıklamalarda bulundu. Becan, Yalova’da esnaf kültürünün çok geliştiğini ifade ederek görev süresi boyunca kendi üyelerinin yanı sıra kentte faaliyet gösteren esnaflara da destek vereceklerini bildirdi. Bu kapsamda orta ve küçük ölçekli esnafların rekabet düzeyini korumak adına Yalova A.Ş olarak bir birlik kurmak istediklerini söyleyen Becan, “Şuanda bakkallar, orta ölçekli marketler ve daha birçok işletmenin sayısı giderek düşüyor. Buna neden olan temel etken ise zincir mağazaların Yalova bölgesinde giderek yaygınlaşması. Yalova esnafını daha rekabetçi bir konuma getirmek adına Yalova AŞ. adında bir projeyi faaliyete almayı planlıyoruz” dedi.

Başarılı olursa bütün illerde model olması hedefleniyor

Mevcut oluşumun Yalova esnaflardan oluşacağının altını çizen Becan, başrılı olunması halinde projenin Türkiye genelinde yaygınlaştırılabileceğini ifade etti. Kurulması planlanan Yalova A.Ş’de birçok esnafın belirli paylarla yer alacağını anlatan Becan, “Burada her esnaf kendi hissesi oranında temsil hakkı elde edecek ve rekabette belirli standartlarda olacak” dedi. Öte yandan oda seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Becan, “Ticaret odası seçim sistemi ile ilgili düzenlemeler yapılmalı. Birçok iş adamı gruplaşarak, kamplaşarak kutuplar oluşturuyor bu durumda yeri geldiği zaman ticari ilişkilere yansıyor” değerlendirmesinde bulundu.

OSB’ler içerisinde ilk faaliyete geçecek Avrasya

Bölgede birçok organize sanayi bölgesinin kamulaştırma sorunu ile karşılaştığını anlatan Becan, “Tekstil üreticilerine yönelik yapılması planlanan Avrasya OSB’de böyle bir sorun olmadı. OSB’ler içerisinde ilk faaliyete geçecek olan da Avrasya OSB olacak” dedi. Avrasya OSB’ye ilişkin alt yapı ve yol yapım çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Becan, OSB’nin toplamda 2 milyon 340 bin metrekarelik alan içerisinde yer alacağını söyledi. Becan, gemi yan sanayisine yönelik faaliyete geçmesi planlanan Gemi İhtisas OSB’nin ise 1 milyon 400 bin metrekarede kurulacağını anlattı.

Yatırımcılar alt teşvik paketinden faydalandırılıyor

Yalova’nın teşvik paketi kapsamında birinci bölgede olmasına rağmen OSB de yer alan sanayicilerin teşvik paketinde yapılan değişiklikle bir alt bölge desteğinden yararlandırıldığını ifade eden Becan şöyle devam etti, “OSB’lerde yatırım teşvik belgesi ile KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, yüzde 25 vergi indirimi, 5 yıl süre ile sigorta primi ve işveren hissesi desteği sağlanıyor. Ayrıca OSB de yer alan sanayiciler inşaat bitim tarihini takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl emlak vergisi, atıksu bedeli, inşaat harcı ve yapı kullanma izni harcı, gibi muhtelif muafiyetler ve indirimlerden de faydalandırılıyor.”

Osmangazi Köprüsü konut yatırımlarını hızlandırdı

Emlak Konut GYO tarafından 796,5 milyon liraya Oyak’a Ankara, İzmir ve Yolava’da arsa satışı gerçekleştirildiğini anımsatan Becan, “Yalova’da 2 bin konutun yanında Ar-Ge, sanayi ve lojistik merkezleri, ileri teknoloji üssü ve eğitim tesisleri bulunan bir sanayi kompleksi yapılması planlanıyor” dedi. Proje’nin Yalova Çiftlikköy’de 1,5 milyon metrekarelik arazi üzerine planlandığını bildiren Becan,”Sanayi ve OSB projelerinin artması bölgede konut yatırımlarını da hızlandırdı” dedi. Kent’in Katarlı yatırımcıların ilgili odağında olduğunu ifade eden Tahsin Becan, “Kuveytli Tangible Holding bünyesindeki 15 grup şirketinden biri olan Tangible Middle East Investments, Emay İnşaat’ın Yalova’daki KentPlus projesinde yer alan 3 otelden 1’i ve 214 rezidans için 82 milyon dolarlık ortaklık anlaşması imzaladı” diye konuştu.

Yeşil-Mavi Yol Projesi gündeme alınmalı

Günü birlik turizmde Yalova’nın önemli bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Becan, “Eski Vali Yusuf Erbay döneminde Yeşil-Mavi Yol Projesi faaliyete alınmıştı, dağların yüksek tepelerinden denize ve göle hakim bir seyir yolu yapılarak hayata geçirilmiş bir projeydi” dedi. Projenin yaklaşık 200 kilometrelik bir yolu kapsadığını ifade eden Becan, “Yalova’ya vapurla gidildiğinde, Yürüyen Köşk’ten, İzmit-Karamürsel tarafından gelindiğinde ise Altınova’dan başlıyor. Hemen hemen bütün Yalova’yı kapsayarak Armutlu’da bitiyor” diye konuştu.