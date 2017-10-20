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Yunanistan'a geçişler yeniden başladı

Yunanistan gümrük çalışanlarının grevlerinin sona ermesiyle Pazarkule ve İpsala sınır kapıları geçişlere yeniden açıldı.

Yunanistan'a geçişler yeniden başladı
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Yunanistan gümrük çalışanlarının, Türk sınır kapılarındaki geçişleri de etkileyen grevlerinin sona ermesiyle Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından geçişler yeniden başladı.

Dün sabah Yunanistan'ın Kipi ve Kastanies gümrük kapılarında görevli gümrük personelinin başlattığı grev nedeniyle Pazarkule Sınır Kapısı'nda araç ve yaya geçişine izin verilmemiş, İpsala Sınır Kapısı'nda ise sadece balık yüklü TIR'larla küçük araç ve otobüslere izin verilmişti.

Kaynak: AA

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