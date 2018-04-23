Yunanistan'da bütçe fazla verdi

23 Nisan 2018

Yunanistan İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2017 mali verilerine göre, Yunanistan bütçesi 1 milyar 454 milyon Euro fazla verdi. Faiz dışı bütçe fazlası ise 7 milyar 80 milyon avroya yükseldi.

Ülkenin kreditörleri tarafından yüzde 1,75 ile önemli bir hedef olarak konulan faiz dışı bütçe fazlasının milli gelire oranı ise yüzde 4'e çıktı.

Yunanistan'da gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yıllık bazda artış göstererek 177,7 milyar euroya, kamu borcunun da 317 milyar avroya yükseldiği belirtildi. Kamu borcunun GSYH'ye oranının ise yüzde 178,6'ya gerilediği kaydedildi.

Üçüncü kurtarma paketi programında bulunan Yunanistan, Euro Bölgesi'nde kamu borcu milli gelirine göre en yüksek orana sahip ülke konumunda bulunuyor. Yunan hükümeti, kreditörleriyle müzakerelerini tamamlayarak ağustos ayında programdan çıkmayı hedefliyor.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yaptığı açıklamada, kurtarma paketinin uzatılmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Program net bir şekilde tamamlanacak, temiz bir çıkış gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA