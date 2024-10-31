Yurt dışı bize ucuzladı: Daha çok ülke dışına çıktık ama daha az harcadık!

Artan enflasyonla birlikte yurt içi tatil paketleri cep yakarken, vatandaşlar yurt dışında ucuz tatil kovaladı. Yurt dışında tatilin daha uyguna geldiğini hesaplayan ve imkanı olan yerli turist Türkiye'de tatil yapmaktan vazgeçti. Ancak yurt dışı seyahat oranı artsa da harcamalar daha düşük seviyede gerçekleşti.

Yurt dışında tatilin bedeli: Harcamalardan kısmak

Yılın 3. çeyreğinde yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının sayısı yüzde 10,3 artarken, 3 milyon 286 bin 105 vatandaş tatilini yurt dışında yaptı. Kişi başı ortalama 570 dolar harcadı. Vatandaşların harcamalarındaki azalma, alım gücü kaybına ve fiyat-performans odaklı seçimlere dikkat çekti.

Böylece Türkiye'nin turizm gideri toplam 1 milyar 874 milyon 216 bin dolara olurken, bunun 1 milyar 517 milyon 780 bin dolarını kişisel harcamalar, 356 milyon 436 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Tatil için ilk rota komşu ülkeler

Türk lirasının değer kaybetmesi ve popüler turizm şehirlerinde dolara endeksli fiyat anlayışı yerli turisti yurt dışına çekti. Komşu ülkeler ilk tercih oldu. Özellikle Yunanistan, konaklama ve yeme-içme anlamında daha ucuz seçenekler sundu. Bulgaristan ve Balkan ülkeleri de bütçe dostu seyahat rotaları arasında.

Tatilciler, tasarruf edebilecekleri ülkelere yönelirken, lüks alışveriş ve yüksek fiyatlı aktivitelerden kaçındı. Bu eğilim, Türkiye’deki fiyat artışlarının tüketici davranışlarını nasıl etkilediğine dikkat çekti.