Yüzde 70 indirime girmişti, 21. ve son mağazasını da kapadı

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İngiltere perakende sektöründe bir köklü marka daha mağazalarına veda etti. 1998 yılında Londra’daki Camden Market’te kurulan Radley, ekonomik koşulların baskısı altında geçen dönemin ardından fiziksel mağazalarının tamamını kapattı.

Markanın internet sitesi de 19 Ağustos 2026’da kapatıldı. Böylece kapanış kampanyasındaki indirimlerden yararlanmak isteyen birçok müşteri, kalan ürünler için fiziksel mağazalara yönelmek zorunda kaldı.

Radley neden mağazalarını kapattı?

Radley, Mayıs 2026’da kayyum sürecine girdi. FTI Consulting’e göre şirket, uzun süredir devam eden zorlu ekonomik koşullarla mücadele ediyordu.

Bu sürecin ardından Radley’nin marka ve fikri mülkiyet hakları Gordon Brothers tarafından satın alındı. Ancak satın alma, markanın fiziksel mağazalarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlamadı ve 21 mağazanın tamamı kapandı. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Kapanmadan önce yüzde 70 indirim yaptı

Radley, mağazalarını kapatmadan önce elindeki stokları eritmek amacıyla büyük bir tasfiye kampanyası başlattı.

Şirket, ürünlerinde yüzde 70’e varan indirim uyguladı. Radley’nin internet sitesinin 19 Ağustos’ta kapanması nedeniyle kampanyanın son döneminde müşterilerin indirimlerden yararlanmak için mağazalara gitmesi gerekti.

Radley 1998’de Camden Market’te kurulmuştu

Radley’nin geçmişi 1998 yılına uzanıyor. Lowell Harder tarafından Londra’daki Camden Market’te kurulan marka, özellikle çanta ve aksesuarlarıyla tanındı.

Şirket, yıllar içinde İngiliz perakende sektöründe önemli bir yer edinirken John Lewis ile de uzun süreli bir dağıtım ortaklığı kurdu. Radley ürünleri başka perakendeciler aracılığıyla da müşterilerle buluştu.

İngiltere’de perakende sektöründe kapanmalar sürüyor

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Radley’nin mağazalarını kapatması, İngiltere’nin ana alışveriş caddelerinde tanınmış markaların zorlandığı bir dönemde gerçekleşti.

Claire’s Accessories da 2026 yılında kayyum sürecine girmiş ve nisan ayında 154 bağımsız mağazasının tamamını kapatmıştı.

Lüks pijama ve ev giyim markası Peter Alexander’ın da zorlu ticaret koşullarını gerekçe göstererek İngiltere’deki mağazalarını kapatmaya hazırlandığı aktarıldı.

Harvey Nichols ise farklı bir süreç yaşadı. Şirket, çöküşün eşiğindeyken Mike Ashley’nin Frasers Group’u tarafından kurtarıldı.