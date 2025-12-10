Zara’nın sahibi Inditex'de büyük dönüşüm! Yüzden fazla mağazasını kapattı

Zara, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho ve Lefties gibi markaların sahibi olan, dünyanın en büyük hazır giyim gruplarından İspanyol perakende devi Inditex, toplam 132 mağazasını kapattığını açıkladı.

Tüketici alışkanlıkları ve artan maliyetler değişime zorladı

İşletmelerin artan maliyetleri ve e-ticaretin büyümesi ile birlikte perakende mağazacılık büyük bir dönüşüm sürecine girerken CoreSight Research verilerine göre, farklı sektörlerde faaliyet gösteren perakendeciler 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 67 daha fazla mağaza kapatma planı açıkladı.

Yüzden fazla mağaza kapandı

Binlerce mağazanın yanı sıra 214 çevrimiçi platformda yer alan Inditex, 2025'in ilk dokuz ayında 132 mağazasını kapattı. Mağaza sayısı 5 bin 527'ye gerilerken, şirket operasyonlarını sadeleştirme ve uzun vadede karlılığı artırmaya odaklandı. Son iki yıldır genişlemeye ve operasyon süreçlerini modernize etmeye çalışan İspanyol devi, kapattığı mağazalara karşılık yeni stratejik mağazaları için de 900 milyon euro yatırım yaptı. Inditex bu süreçte 60 mağaza ile en fazla kapanışı ise Zara'da gerçekleştirdi.

Kapanışlara rağmen satışlar arttı

Mağaza kapanışlarına karşın Inditex'in toplam satışları yüzde 2,7 artarak 28,2 milyar euroya ulaştı. Hem mağaza hem de çevrimiçi satışlarda güçlü performans gösteren grup, dördüncü çeyrekte de satışlarda yüzde 10,6 artış kaydetti.