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Zeybekci: İhracatta bu yıl tarihi zirveyi aşacağız

Ekonomi Bakanı Zeybekci, ihracatta tarihi zirve olan 157,6 milyar doların bu yıl aşılacağını söyledi.

Zeybekci: İhracatta bu yıl tarihi zirveyi aşacağız
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ege Ekonomik Forumu'nda bir konuşma gerçekleştirdi.

"Bugün itibarıyla ekim ayındaki ihracat performansımız yüzde 16'lık artışa ulaştı" diyen Zeybekci, "Yıl bazında yüzde 11'in üzerinde ihracat artışıyla tarihi zirve olan 157,6 milyar doları inşallah 2017 yılında aşacağız" şeklinde konuştu.

Zeybekci, "3. çeyrekte dünyada büyümede parmakla gösterilen ülkelerden biri olacağız" dedi.

Kaynak: AA

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