Zeytin alım fiyatı önceki yılın üzerinde olacak

17 Ekim 2017

BURSA (DÜNYA)

Bugüne kadar 42 bin ton rekolte beyanı alındığını bildiren Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, yüksek fiyat beklentisinin uzun vadede üreticiye zarar vereceğini söyledi. Bir önceki yıl fiyatlarının üzerinde, en az enflasyon oranında artış yapılacağını açıklayan Asa, “Hedefimiz üreticiyi mağdur etmeden Marmarabirlik’i korumaktır. Marmarabirlik ayakta kalırsa üretici kazanır” dedi.

20 Eylül’de başlayan rekolte beyan alımları kapsamında bugüne kadar 42 bin ton beyan alındığını belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, beyan döneminin 20 Ekim'de sona ereceğini ifade ederek, 2017-2018 ürün alım kampanyası kapsamında 50 bin ton ürün almayı hedeflediklerini söyledi.

Kampanya döneminde bir önceki yıl fiyatlarının üzerinde, en az enflasyon oranında artış yapılacağını belirten Asa, “Fiyatlar, Yönetim Kurulu ve Marmarabirlik birim müdürlerinden oluşan komisyonca piyasa koşulları göz önüne alınarak belirlenecektir. Öncelikli hedefimiz, üreticiyi mağdur etmeden Marmarabirlik'i korumaktır. Marmarabirlik ayakta kalırsa üretici her zaman kazanır” diye konuştu.

Asa, üreticilerin afetlerden doğan tarımsal girdi maliyetleri nedeniyle sektörde zor yıllar geçirdiğine işaret ederek, “Günümüzde üreticinin tek bir tarım ürününden hayatını idame ettirmesi, yıl boyunca bütün tarım ürünlerinin tamamına yapmış olduğu masrafları zeytinden karşılaması mümkün değildir. Dolayısıyla tek bir üründen hayatını idame ettirecek fiyat beklentisinin oluşmaması gerekir” dedi.

“Zeytin üreticisi ayrıcalıklıdır”

Zeytin üreticisinin her zaman ayrıcalıklı olduğunu dile getiren Hidamet Asa, “birliğin bugün 50 bin ton zeytini neredeyse peşin alacak duruma geldiğine işaret etti.

2010 yılından bu yana kampanya dönemlerinde hiçbir şekilde kredi kullanmadıklarının altını çizen Asa şu bilgileri verdi:

“Geçmişte Marmarabirlik'in öz kaynaklarının kredi faizlerine gittiğini, halen 2007 yılında çekilen 60 milyon TL kredinin taksitlerini ödediğimizi unutmayalım. Bugün ilk kez kendi öz kaynaklarımızla kar payı dağıttık, Entegre Tesislere ve kooperatiflerimize yaklaşık 65 milyon TL'lik yatırım yaptık. Ürün alım fiyatlarımızı açıklarken, bütün bu dengeleri gözetmek zorundayız. Bunların hepsi ortaklarımızın gelecek garantisidir. Aksi taktirde kar payı dağıtamayız, yatırım yapamayız. Bütün bunları düşünmeden fiyat açıklamak, kar payı alan üreticiye yapılacak en büyük kötülük olacaktır. Marmarabirlik'i zarara uğratacak, bizi eski yıllara döndürecektir. Dolayısıyla ortaklarımızda Marmarabirlik'in geleceğini riske atacak fiyat beklentisinin oluşmaması gerekir. Hiç kimse piyasa koşullarının üzerinde yüksek fiyat beklemesin. Aynı zamanda piyasa koşullarının altında da fiyat açıklanmayacaktır. Üreticimiz bugüne kadar olduğu gibi bu yıl da mağdur edilmeyecektir. Ortaklarımız bize güvensin. Marmarabirlik'i hep birlikte koruyalım.”