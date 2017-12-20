Zeytinoğlu: Kocaeli bu yıl ihracatta tarihi rekoru kıracak

20 Aralık 2017

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Oda'nın aralık ayı meclis toplantısında, güncel ekonomik gelişmeleri değerlendirerek, oda faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Konuşmasının başında dış ticaret verilerine değinen Zeytinoğlu, Kocaeli'nin ihracat performansının geçen yılın temmuz ayından bu yana kesintisiz artış gösterdiğini söyledi.

Zeytinoğlu, kentten yapılan ihracatın artmasında en büyük katkıyı otomotiv ve kimya sektörünün verdiğini belirterek, "Ocak-kasım döneminde yüzde 29,5 oranında artan ilimiz ihracatı, ülke ihracatının yüzde 14,6'sını karşıladı. Türkiye ortalamasının çok üzerinde çıktık. Kocaeli olarak bu yıl ihracatta tarihi rekorumuzu kıracağız." diye konuştu.

Enflasyondaki yükseliş eğiliminin kasımda ayında da devam ettiğini anımsatan Zeytinoğlu, "Genel olarak enflasyonun hemen hemen bütün sektörlerde arttığını görüyoruz. Kasımda enflasyonu yukarı çeken en büyük etken döviz kurlarından kaynaklanan yükseliş. Önümüzdeki ay, dolarda yukarı yönlü hareket olmazsa kısmi bir düşüş gelebilir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, "Enerji, ara malı ve hammadde ithal ettikçe, kurun yükselişi maliyet baskısı yaratıyor. Firmalarımız bu maliyeti fiyatlara yansıtmak zorunda kalıyor ve enflasyonu aşağı çekmek pek mümkün olmuyor. Dolayısıyla üretici fiyatları enflasyonu ekim ayında olduğu gibi kasım ayında da yüzde 17,3 seviyesinde." ifadelerini kullandı.

"Öncü göstergeler büyümenin devam edeceğini gösteriyor"

Kasım ayında ülke geneli kapasite kullanım oranının geçen yılın aynı ayına göre 1,9 puan artarak yüzde 79,9'a, Kocaeli'nin kapasite kullanım oranının ise 0,2 puanlık artışla yüzde 71'e yükseldiğini dile getiren Zeytinoğlu, kapasite kullanımında görülen bu artışın, gelecek dönem açısından da sanayi büyümesinde hızlı temponun devam edeceğine işaret ettiği yorumunda bulundu.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, ülke ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 11,1'le kuvvetli bir büyüme gerçekleştirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son altı yılın rekor büyümesi ile üçüncü çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olduk. Yüksek büyümede baz etkisinin yanı sıra verilen desteklerin önemli katkısı var. En büyük beklentimiz bu güçlü büyümenin yatırıma ve istihdama dönüşmesini görmek. Bizim için en değerli gösterge olan makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 15,3'lük artış bizleri sevindirdi.

Öncü göstergeler ekonomik büyümenin dördüncü çeyrekte de devam edeceğini gösteriyor. Henüz erken olmakla birlikte, bunun ilk sinyalini ekim ayı sanayi üretim verisinde gördük. Yılın son çeyreğinde yüzde 6 ve tamamında ise yüzde 7-7,5 civarı bir büyüme ile yılı kapatacağımızı düşünüyoruz."

KSO'nun 2018 bütçesi 13,8 milyon lira oldu

Gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam eden toplantıda, KSO'nun 2018 bütçesi 13 milyon 800 bin lira olarak oy birliğiyle kabul edildi. Maddelerin görüşülmesinin ardından Kocaeli Üniversitesi'nin KSO ile planladığı 3. Ar-Ge Proje Pazarı'nda ilk 3'e giren girişimcilere ödülleri verildi.

Misafir konuşmacı olarak toplantıya katılan Koruma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN) Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Çalışkanoğlu, koruyucu aile modeli hakkında bilgi vererek, bu modelin yaygınlaştırılmasının önemine değindi.

Kaynak: AA