İmalat sanayiindeki yavaşlama 13 ayın ardından daralmaya döndü

03 Mayıs 2018

TALİP AKTAŞ

Türkiye İmalat Sanayi satın alma yöneticileri endeksinde (PMI) ocak ayında başlayan düşüş eğilimi sürüyor. İSO'nin Türkiye PMI endeksi nisanda da 2,9 puan düşüş kaydetti ve 48,9 değerine geriledi. İstanbul PMI endeksi ise 3 puan geriledi ve 29,2'ye indi.

Endekse ilişkin değerlendirmede, ihracat siparişlerindeki hızlanmaya rağmen verilerin imalat sanayiinde daralmaya işaret ettiği ve enflasyonist baskıların “güçlü” düzeyde sürdüğü belirtildi. Mart ayında 53 düzeyinde bulunan yeni siparişler endeksi piyasa koşullarına bağlı olarak nisanda 47,2'ye inerken, ihracat siparişleri alt endeksi 51.6'dan 53.2'ye yükseldi. İstihdamda ise yavaşlama kaydedildi. TL'de süregelen değer kaybının etkisiyle girdi fiyatlarındaki yükseliş nisan ayında da devam etti ve buna paralel olarak fabrika çıkış fiyatlarında da yükseliş yaşandı. İSO imalat PMI endeksinde 50'nin üzeri seviyeler büyümeye, altı daralmaya işaret ediyor.