Parite etkisi ilk dört ayda ihracatı 3.8 milyar dolar yukarı çekti

07 Mayıs 2018

Talip AKTAŞ

Euro/dolar paritesinde geçen yılın ikinci yarısından bu yana euro lehine yaşanan gelişme, Türkiye'nin dolar cinsinden ifade edilen ihracat rakamını yukarı taşıyor. Euronun dolar karşısında değer kazanması, mart sonu itibariyle, önceki dönemlerle karşılaştırmalı olarak toplam ihracata ilk dört ayda 3 milyar 750 milyon doların üzerinde pozitif katkı verdi. Euro lehine gelişen parite etkisinin ihracata yansımaya başladığı Temmuz-2017'den bu yana geçen 9 aylık dönemde ise katkının toplamı 6 milyar 350 milyon doları aştı. Son dönemde (2016 yılı içinde birkaç ay hariç olmak üzere) özellikle 2014'ün son çeyreği ile 2017'nin ilk yarısı arasında parite etkisi, dolar cinsinden ihracata olumsuz etkide bulunmuştu. 2011 yılı başlarında 1,45'e kadar çıkan euro/dolar paritesi aşağı yönlü dalgalı seyirle 2016 sonunda 1,05'e kadar gerilemiş, paritenin Euro aleyhine geliştiği dönemler, bir yandan Türkiye'nin dolar cinsinden ifade edilen ihracatını aşağı çekerken, bir yandan da Türkiye'nin AB'ye ihracatının toplamdaki payının azalması yönünde etkide bulunmuştu. Son dönemde euro/dolar paritesindeki yükseliş, Türkiye'nin ihracatında AB'nin payını da yeniden 50'nin üzerine taşıdı.