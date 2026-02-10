2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı Hayvansal Üretim İstatistikleri’ne göre, hayvan varlığında geçen yıla kıyasla artış yaşandı. Büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 artarak 17 milyon 709 bin başa ulaştı.

Büyükbaş kategorisinde sığır sayısı yüzde 4,3 artışla 17 milyon 544 bin baş olurken, manda sayısı yüzde 1,7 yükselerek 164 bin 785 başa çıktı.

Küçükbaş hayvan sayısı ise yüzde 5,4 artışla 57 milyon 874 bin baş olarak kaydedildi. Koyun sayısı yüzde 5,9 artarak 46 milyon 689 bin başa, keçi sayısı da yüzde 3,4 yükselerek 11 milyon 186 bin başa ulaştı.

Hayvansal üretimde bazı yan ürünlerde de artış görüldü. Yaş ipek kozası üretimi yüzde 38,4 artışla 118 tona yükselirken, bal üretimi yüzde 1,8 artarak 97 bin 253 ton olarak gerçekleşti.