7 ilde motosiklet sayısı otomobili geçti

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Türkiye’de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı ağustos ayı itibarıyla 7 milyon 608 bin 433’e yükseldi. TÜİK verilerine göre motosiklet sayısının otomobil sayısını geçtiği il sayısı ise 7 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, ağustos ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 18 milyon 37 bin 907 olarak kaydedildi. Aynı dönemde motosiklet sayısı 7 milyon 608 bin 433’e ulaştı.

En fazla motosiklet İstanbul’da

İller bazında motosiklet sayısında ilk sırayı İstanbul aldı. Kentte trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 971 bin 480 olarak belirlendi.

İstanbul’u 563 bin 170 motosikletle Antalya ve 549 bin 833 motosikletle İzmir takip etti.

Trafiğe kayıtlı motosiklet sayısının en düşük olduğu il ise Ardahan oldu. Ardahan’da 1455 motosiklet bulunurken, bu ili 2 bin 113 ile Tunceli, 2 bin 348 ile Hakkari ve 2 bin 602 ile Bingöl izledi.

7 ilde motosiklet otomobili geçti

TÜİK verileri, bazı illerde motosiklet sayısının otomobil sayısının üzerine çıktığını da ortaya koydu. Aydın, Kilis, Manisa, Muğla, Iğdır, Şırnak ve Şanlıurfa’da trafiğe kayıtlı motosikletlerin sayısı otomobillerden fazla oldu.

Kilis’te 14 bin 507 otomobile karşılık 42 bin 81 motosiklet bulunuyor. Aydın’da 248 bin 830 otomobile karşılık 266 bin 141, Manisa’da 285 bin 696 otomobile karşılık 351 bin 713 motosiklet trafiğe kayıtlı durumda.

Muğla’da 294 bin 321 otomobile karşılık 325 bin 559 motosiklet bulunurken, Iğdır’da 8 bin 569 otomobile karşılık 14 bin 694 motosiklet kayıtlarda yer aldı.

Şırnak’ta trafiğe kayıtlı 9 bin 530 otomobile karşılık 9 bin 665 motosiklet bulunuyor. Şanlıurfa’da ise 120 bin 768 otomobile karşılık motosiklet sayısı 127 bin 205 olarak kaydedildi.

En büyük fark Manisa’da

Motosiklet sayısının otomobil sayısını geçtiği iller arasında iki araç türü arasındaki en büyük fark Manisa’da görüldü.

Kentte 351 bin 713 motosiklete karşılık 285 bin 696 otomobil bulunurken, aradaki fark 66 bin 17 olarak hesaplandı.