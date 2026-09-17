TCMB açıkladı: Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stokunda artış!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı temmuz ayına ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) İstatistikleri'ni yayımladı.

Verilere göre Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, önceki aya kıyasla yüzde 3,8 artış göstererek 177,1 milyar dolara ulaştı.

Bankaların kısa vadeli dış borcu yüzde 4,3 arttı

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, aylık yüzde 4,3 artışla 77,8 milyar dolar oldu. Bu kapsamda yurt içi bankaların yurt dışından sağladığı kısa vadeli krediler ve menkul kıymet yükümlülükleri yüzde 23,5 yükselerek 9,8 milyar dolara çıktı.

Yurt dışı bankaların Türkiye'deki mevduatı yüzde 7 artışla 19,8 milyar dolara ulaşırken, banka hariç mevduatlar yüzde 1,1 yükselişle 21,6 milyar dolar olarak kaydedildi. TL cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri ise yüzde 0,5 azalışla 26,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörlerde borç stoku 74,7 milyar dolar

Bankalar dışındaki diğer sektörlerin kısa vadeli dış borcu, bir önceki aya göre yüzde 3,6 artarak 74,7 milyar dolara yükseldi.

Bu grupta dış ticaret işlemlerinden doğan ticari kredi yükümlülükleri yüzde 2,4 artışla 65,1 milyar dolara ulaştı. Nakit kredilerden kaynaklanan yükümlülükler de yüzde 13,1 yükselerek 9,7 milyar dolar oldu.

Bir yıl içinde vadesi dolacak borç 248,1 milyar dolar

Başlangıçtaki vadesinden bağımsız olarak, ödenmesine bir yıl veya daha az süre kalan borçları kapsayan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 248,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bu kapsamdaki mevduat yükümlülükleri 68 milyar dolara, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri ise 77,8 milyar dolara yükseldi.

Borç stokunda doların payı yüzde 34,3

Kısa vadeli dış borç stokunun para birimlerine göre dağılımında ABD doları yüzde 34,3 pay aldı. Stokun yüzde 26,5'i Euro, yüzde 26'sı Türk lirası, yüzde 13,2'si ise diğer döviz cinslerinden oluştu.