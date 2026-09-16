İşe neden alınmadığını öğrenince şirkete mail attı: Gelen yanıt daha da şaşırttı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bir sosyal medya kullanıcısı, paylaştığı videoda İstanbul’a ilk geldiği dönemde yaşadığı sıra dışı iş başvurusu deneyimini anlattı. Özge Sancak isimli kadın, kendi alanıyla ilgili bir işe başvurduğunu ancak “Akrep burcu” olduğu gerekçesiyle işe alınmadığını öne sürdü.

İstanbul’a ilk geldiği dönemde bir apartta kaldığını belirten Sancak, burada tanıştığı arkadaşının çalıştığı iş yerinde personel arandığını öğrendiğini söyledi. İşin kendi alanıyla ilgili olması üzerine arkadaşının aracılığıyla CV’sini gönderdiğini ifade etti.

“Bu kız Akrep burcu, olmaz” dediler

Başvurusunun ardından arkadaşına iletilen gerekçeyi anlatan Sancak, “Daha sonra arkadaşıma, ‘Bu kız Akrep burcu, olmaz’ demişler. Neymiş efendim, müdürleri ya da patronları Akrep burcu kadınlarla anlaşamıyormuş” ifadelerini kullandı.

Yaşananları “trajikomik” olarak nitelendiren Sancak, bunun üzerine şirkete esprili bir e-posta gönderdiğini söyledi.

Mailin ardından görüşmeye çağrıldı

Sancak’ın anlatımına göre esprili e-postanın ardından şirket kendisini iş görüşmesine davet etti. Görüşmeye gittiğini ancak işe kabul edilmediğini belirten Sancak, ilk olarak kendisine farklı gerekçeler sunulduğunu söyledi.

Görüşmenin devamında burç meselesinin açıkça dile getirildiğini öne süren Sancak, kendisine söylenenleri şöyle aktardı:

“Önce ‘Ondan değil, bundan’ gibi gerekçeler söylediler. Sonrasında ise açıkça, ‘Ama evet, beyfendi Akrep burcu kadınlarla anlaşamıyor. Öyle bir durum var, o yüzden istemiyor’ denildi."