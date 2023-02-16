ABD işsizlik maaşı verileri açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 11 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1.000 kişi azalışla 194 bine indi.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydeden işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 200 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 196 binden 195 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 500 kişi artarak 189 bin 500 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 4 Şubat ile biten haftada 16 bin kişi artarak 1 milyon 696 bine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki beklenmedik azalmanın sıkı para politikasına rağmen ekonominin direncini korumaya devam ettiğini gösterdiğini kaydetti.