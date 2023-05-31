ABD'de açık iş sayısı beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, nisanda 10 milyon 103 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı nisanda bir önceki aya kıyasla 358 bin artışla 10 milyon 103 bine çıktı.

Beklentilerin üzerinde gelen açık iş sayısının bu dönemde 9 milyon 775 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Açık iş sayısı, martta da 9 milyon 745 bin olmuştu.

Bu dönemde açık iş sayısının arttığı sektörler arasında perakende ticaret, sağlık ve sosyal yardım ile ulaşım, depolama ve kamu hizmetleri yer aldı.

Gayrimenkul ve kiralama, profesyonel ve ticari hizmetler ile konaklama ve yemek hizmetleri açık iş sayısının azaldığı sektörler olarak sıralandı.

İşe alım sayısı nisanda 49 bin artışla 6 milyon 115 bine yükseldi. Ülkede işten çıkarılan ya da işinden ayrılanların sayısı ise aynı dönemde 286 bin azalışla 5 milyon 708 bine geriledi.