Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.833,35 dolardan işlem görüyor
Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,19 kazanımla 1 milyon 135 bin 111 liraya çıktı.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.833,35 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artarak 1 milyon 135 bin 111 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,8150 lira, satışta 18,8904 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,8093 lira, satışta 18,8847 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,79'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,06'dan gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0676, sterlin/dolar paritesi 1,2010, dolar/yen paritesi de 134,15 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,05 düşüşle 84,61 dolardan işlem görüyor.