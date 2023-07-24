Arz sıkıntısı başlıyor petrol fiyatları yılın ikinci yarısı yükselecek

Uluslararası Enerji Forumu (IEF) Genel Sekreteri'ne göre, arzın talebi karşılamakta zorlanması nedeniyle petrol fiyatları yılın ikinci yarısında yükselecek.

Uluslararası Enerji Forumu Genel Sekreteri Joseph McMonigle, petrol talebinin hızla Covid öncesi seviyelere geri döndüğünü, ancak arzın bunu yakalamakta daha zorlandığını söyledi ve şu anda fiyatları ılımlılaştıran tek faktörün yaklaşan resesyon korkusu olduğunu sözlerine ekledi.

Eylül vadeli Brent ham petrolü en son Cuma kapanışında varil başına 81,07 dolardan işlem görürken, Eylül teslimatlı West Texas Intermediate ham petrolü işlem gününü 76,83 dolardan tamamladı.

McMonigle, Cumartesi günü Hindistan'ın Goa kentinde önde gelen 20 sanayi ekonomisinden (G20) enerji bakanlarının katıldığı bir toplantı sırasında CNBC'ye verdiği demeçte, "Dolayısıyla, bu yılın ikinci yarısında, arzı karşılama konusunda ciddi sorunlar yaşayacağız ve sonuç olarak fiyatların buna tepki verdiğini göreceksiniz" dedi.

McMonigle petrol fiyatlarındaki artışı dünyanın en büyük hampetrol ithalatçısı olan Çin ve Hindistan'dan gelen talep artışına bağladı. Genel Sekreter, "Hindistan ve Çin'in toplamı bu yılın ikinci yarısında günde 2 milyon varillik bir talep artışı yaratacak" dedi.

Petrol fiyatlarının bir kez daha varil başına 100 dolara çıkıp çıkmayacağı sorulduğunda, fiyatların halihazırda varil başına 80 dolar seviyesinde olduğunu ve potansiyel olarak buradan daha yükseğe çıkabileceğini belirten McMonigle "Envanterde çok daha keskin düşüşler göreceğiz, bu da piyasaya talebin kesinlikle arttığına dair bir sinyal olacak.

Dolayısıyla fiyatların buna tepki verdiğini göreceksiniz" ifadesini kullandı. Enerji dönüşümünde halkın desteği önemli McMonigle "Eğer halk, enerji piyasalarındaki yüksek fiyatları ve dalgalanmaları iklim politikalarına ya da enerji dönüşümüne bağlamaya başlarsa, kamuoyu desteğini kaybedeceğimizden endişe ediyorum" dedi ve ekledi: "Enerji dönüşümünü mümkün kılmak için halktan pek çok zor ve zorlu şey yapmasını isteyeceğiz. Onları yanımızda tutmamız gerekiyor.