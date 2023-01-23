Avrupa borsaları, haftaya alıcılı başladı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 yükselişle 7.793 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 artışla 7.027 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,53 değer kazancıyla 8.966 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,35 primle 25.867 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi 1,0927 ile 21 Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 1,09'un üzerinde dengelendi.

Analistler, küresel piyasalarda para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, bu hafta yoğun makroekonomik veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün Almanya Borsası'ndaki açıklamaları ve ECB üyelerinin perşembe gününe kadar yapacakları sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, veri takviminde ise ABD'de öncü göstergeler endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını bildirdi.