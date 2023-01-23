Avrupa borsalarından son dakika haberi! Yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,52 artışla 454,49 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 artarak 7.784,67, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,46 değer kazanarak 15.102,95, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 yükselerek 7.032,02 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18 artışla 25.821,45 puan oldu.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,03 değer kazanarak 1,086 seviyelerinden işlem gördü.
Analistlere göre, küresel piyasalarda para politikalarına ilişkin belirsizlikler devam ederken, bu hafta yoğun makroekonomik veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.