Bakan Bolat duyurdu: Esnafa 100 milyon liralık kredi desteği geliyor

Bakan Bolat, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 38. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'nde yaptığı konuşmada, her yıl eylül ayının üçüncü haftasında Ahilik geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarması amacıyla Ahilik Haftası'nın çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Türkiye’nin savunma sanayii, eğitim, sağlık ve altyapı yatırımlarında büyük hamleler gerçekleştirdiğini dile getiren Bolat, “Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adeta mazlumların yıldızı haline geldi. İnşallah sizlerin desteğiyle bu çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.

100 milyon lira kredi pazartesi gönderiliyor

Ahilik Haftası dolayısıyla esnafa özel bir müjde veren Bolat, “Pazartesi sabahı itibarıyla Kırşehir’deki esnafımız için Halkbank aracılığıyla 100 milyon lira tutarında esnaf kredisini göndermiş olacağız” açıklamasını yaptı.

Bolat, son 22 yılda Türkiye genelinde 2 milyon 300 bin esnafa toplam 674 milyar lira kredi desteği sağlandığını belirterek, “Bu rakam bugünkü döviz kuruyla yaklaşık 17-18 milyar dolara tekabül ediyor. Türkiye, geçmişte IMF’den 3,2 milyar lira alabiliyordu, şimdi ise sadece bu yıl 754 milyar lira destek sağlandı. Pazartesi gönderilecek ek 100 milyon lira ile bu rakam daha da artacak” ifadelerini kullandı.

“Faiz oranları düşecek”

Bolat, Halkbank aracılığıyla yıl sonuna kadar faiz oranlarında da iyileştirmeye gidileceğini belirterek, “Yüzde 27 olan faiz oranlarını daha da aşağı çekeceğiz. Esnafımızın yükünü hafifletmeye devam edeceğiz” dedi.