Japonya’da hanehalkı harcamaları geriledi

Japonya’da hanehalkı harcamaları ekim ayında reel olarak yüzde 3,0 azaldı. Böylece son altı ayın ardından ilk kez daralma görülmüş oldu. İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı verilerine göre iki ve daha fazla kişiden oluşan hanelerin aylık ortalama harcaması 306 bin 872 yen seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, geçen yıl ocak ayından bu yana kaydedilen en sert daralma olarak dikkat çekti.

Araç alımlarında sert gerileme

Verilere göre ulaştırma ve haberleşme harcamaları yüzde 9,2 düşerek dokuz ay sonra ilk kez geriledi. Bu kalemdeki zayıflamanın temel nedeni, araç satın alma maliyetlerinin yüzde 27,9 oranında düşmesi oldu. Yetkililer, artan fiyatlar karşısında tüketicilerin daha uygun fiyatlı mini araçlara yöneldiğini belirtti.

Gıda ve konutta baskı sürüyor

Hanehalkı bütçesinin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan gıda harcamaları yüzde 1,1 gerileyerek üst üste beşinci ayda da düşüş kaydetti. Alkol ve içecek fiyatlarındaki artış tüketici talebini sınırladı. Konut harcamaları ise kira ile bakım-onarım giderlerindeki azalmaya bağlı olarak yüzde 9,1 düştü ve dördüncü ay üst üste gerilemiş oldu.

Sağlık harcamaları arttı, gelir yatay seyretti

Buna karşılık sağlık ve tıbbi hizmet harcamaları yüzde 3,6 artarak beşinci ayında yükselişini sürdürdü. Bu artışta gribin olağan dışı erken yayılması etkili oldu. En az iki kişilik ücretli hanelerin ortalama aylık geliri ise reel olarak yüzde 0,1 düşüşle 599 bin 845 yen seviyesinde kaldı.