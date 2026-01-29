Bakan Işıkhan: İşsizlik 25 yılın en düşük seviyesine indi

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işsizlik oranının 32 aydır tek haneli seyrini sürdürdüğünü belirterek, işsiz sayısının aynı dönemde 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bine düştüğünü ifade etti.

Kadınlar ve gençlerin işgücüne katılımını artırmaya yönelik politikaların sonuç vermeye başladığını vurgulayan Işıkhan, kadın işsizlik oranının bir önceki aya göre 1,1 puan düşerek yüzde 10,5’e gerilediğini ve bu oranın 2013’ten bu yana en düşük seviye olduğunu kaydetti.

15–24 yaş grubunu kapsayan genç işsizlik oranı ise aynı dönemde 1,1 puan azalarak yüzde 14,1 olarak gerçekleşti.

“3 yılda 3 milyon genci istihdama katacağız”

Bakan Işıkhan, gençlerin kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdama yönlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen Genç İstihdam Hamlesi – GÜÇ Programına dikkat çekerek, 3 yıl içinde 3 milyon gencin istihdama kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi. Bu hedefin, Türkiye’nin istihdam politikaları açısından önemli bir eşik olacağını vurguladı.

İstihdam 32,7 milyon kişiye ulaştı

Aralık ayı itibarıyla istihdam edilen kişi sayısı 32 milyon 685 bin olarak gerçekleşirken, istihdam oranı yüzde 49,1 seviyesinde korundu.

Toplam işgücü 35 milyon 421 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise yüzde 53,2 olarak kaydedildi.

“Nitelikli istihdamı artırmaya devam edeceğiz”

Vedat Işıkhan, işsizliğin azaltılması, nitelikli istihdamın güçlendirilmesi ve işgücü piyasasının daha dayanıklı hale getirilmesi için politika ve programların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.