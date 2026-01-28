Halkbank Genel Müdürü Arslan: KOBİ’lere yeni destek programları geliyor

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da konuşmasında, ekonomi yönetiminin sanayi sektörüne önemli katkılar sağlayacak programlar oluşturduğunu, Kredi Garanti Fonu kefalet desteğiyle yakın dönemde yeni destek finansman programlarının açıklanacağını, KOSGEB'in KOBİ'lere önemli katkılar sağlayacağını, Bankalar Birliği'nin de KOBİ'lere yönelik bir destek programı açıklayacağını söyledi.

Türkiye ekonomisinin ihracat bazlı büyümesinin önemli olduğunu ifade eden Arslan, Çorum'un 2025'teki toplam ihracatı ile Türkiye'nin en çok ihracat yapan 12. ili olduğunu kaydetti.

Orta Vadeli Program'a göre Türkiye'nin 2026'da yüzde 3,8 büyümesinin planlandığını aktaran Arslan, "İşsizlik yüzde 8,4, TÜFE hedefi yüzde 16, cari açığın Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya oranı -1,3 ve bütçe açığını da yüzde 3,5 hedefliyoruz. Bu programa sadık kalınabileceğini biz banka olarak öngörüyoruz ve üzerimize düşen görevi yapmış olacağız." dedi.