Elini cebine attı, gümüşü seçti: Yusuf Dikeç’in madalyası altını da solladı

Paris 2024 Olimpiyatları’nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, bu kez sportif başarısından çok madalyasının zaman içindeki değeriyle gündemde. Olimpiyatlar sırasında gram fiyatı 29 TL olan gümüşün bugün 157 TL’ye kadar yükselirken sosyal medyada da esprilerin konusu oldu.

"Akıllıca finansal bir karar"

Rakiplerine kıyasla ekipman kullanmadan ve elini cebine atarak yaptığı atışla hafızalara kazınan Dikeç için bir yabancı X kullanıcısının, “Altın yerine gümüş kazanarak akıllıca bir finansal karar veren bu adama tebrikler!” paylaşımı kısa sürede viral oldu.

"Kripto yerine gümüşe yatırım yapan sporcu"

Paylaşımın ardından birçok kullanıcı, Dikeç’in gümüş madalyasını "uzun vadeli yatırım" olarak yorumladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, "Birinci olanın ikinci olandan daha az ünlü olduğu nadir yarışlardan biri" ve "Kripto yerine gümüşe yatırım yapan sporcu" yorumları binlerce beğeni aldı.

Olimpiyatlardan bugüne en çok hangisi kazandırdı?

Gümüşün gram fiyatı, Paris 2024 Olimpiyatları’nın düzenlendiği dönemde 29 TL seviyesindeyken bugün 157 TL’ye yükseldi. Gümüşte artış yaklaşık yüzde 441'e denk geldi. Altının gram fiyatı ise olimpiyatlar sırasında 2 bin 531 TL düzeyindeyken günümüzde 7 bin 359 TL’ye çıktı. Altın ise söz konusu dönemde yaklaşık yüzde 191 oranında değer kazanmış oldu.