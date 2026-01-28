Trump’tan piyasaları sarsan sözler: Doları yoyo gibi oynatabilirdim

ABD Başkanı Donald Trump, ABD dolarının değerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Iowa’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, doların ciddi bir değer kaybı yaşadığı yönündeki yorumlara katılmadığını söyledi.

"Dolar harika gidiyor"

Dolardaki gerilemeye dair bir soruya yanıt veren Trump, para biriminin mevcut durumunu olumlu değerlendirdi. Trump, "Hayır, bence harika. Yaptığımız işlere bakın. Hayır, dolar harika gidiyor." ifadelerini kullandı.

Geçmişte Çin ve Japonya ile para politikaları nedeniyle sık sık karşı karşıya geldiklerini hatırlatan Trump, bu ülkelerin para birimlerini devalüe etme girişimlerinin adil olmadığını savundu. Trump, söz konusu hamlelerin rekabeti zorlaştırdığını dile getirdi.

"Doları yoyo gibi oynatabilirdim"

ABD Başkanı, doların şu anda kendi doğal seviyesini bulmaya çalıştığını belirterek, bunun piyasa dengeleri açısından adil bir süreç olduğunu ifade etti. Trump ayrıca, "Doları bir yoyo gibi aşağı veya yukarı hareket ettirebilirdim" dedi.

Trump’ın açıklamalarının ardından ABD dolarının, euro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 95,6 seviyesine gerileyerek son dört yılın en düşük düzeyini gördü.

Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi de 1,20 seviyesine yükselerek 2021’den bu yana en yüksek noktasına ulaştı.