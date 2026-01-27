Venezuela'da petrol yatırımları için 2026 hedefi: Artış bekleniyor

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, 2026 yılında ülkedeki petrol yatırımlarının yüzde 55 artarak 1,4 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Rodriguez, enerji sektöründe uzun yıllardır uygulanan sıkı devlet kontrolünü gevşeten Hidrokarbon Yasası reform tasarısının Meclis'te kabul edilmesinin ardından bu beklentinin güçlendiğini ifade etti.

"Üretimde bir dev haline gelmeliyiz"

Rodriguez, geçen yıl yaklaşık 900 milyon dolar seviyesinde olan petrol yatırımlarının, özel sektörün sürece dahil edilmesi ve kapsamlı yasal düzenlemelerle birlikte 2026'da 1,4 milyar dolara çıkmasının hedeflendiğini belirtti. Bu çerçevede, "Dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülkesiyken, üretim açısından bir dev haline gelmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı şirketlerin Venezuela'nın petrol sektörüne katılımını kolaylaştırmayı amaçlayan Hidrokarbon Yasası reform tasarısının Meclis'ten ilk onayı aldığı hatırlatıldı. Rodriguez, daha önce yaptığı açıklamada, "Yer altındaki petrol işe yaramıyor. Koşullar, petrol üretimini artırmaya yönelik süreci engelliyorsa, gezegendeki en büyük petrol rezervlerine sahip olduğumuzu söylemenin ne faydası var?" ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sıralarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, olayların ardından ABD'yi ülkenin farklı bölgelerindeki sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik büyük çaplı bir saldırı gerçekleştirildiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını ileri sürmüştü. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu ve Maduro'ya çeşitli ağır suçlamalar yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması çağrısıyla uluslararası topluma seslenirken, bazı ülkeler saldırıyı eleştirmiş, bazıları ise açıklamalarıyla ABD'ye destek vermişti.