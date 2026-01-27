Meta'ya 'WhatsApp' davası: Milyarlarca kullanıcının mesajı mı izleniyor?

Meta, 2014'te satın aldığı WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliğini uzun süredir temel güvenlik unsuru olarak öne çıkarırken, çok uluslu bir grup kullanıcı yazışmalarını 'gizli tutulmadığı' iddiası ile San Francisco’da şirkete dava açtı.

Dava dilekçesinde Meta ve WhatsApp, kullanıcıların özel olduğu belirtilen yazışmalarına izinsiz erişmek, bu içerikleri analiz etmek ve 'hacklemekle' suçlanıyor. Davacılar, Meta'nın yaklaşık on yıldır uygulandığını savunduğu uçtan uca şifrelemenin tam olarak hayata geçirilmediğini ileri sürerek, şirketin kamuoyuna ve milyarlarca kullanıcıya verdiği gizlilik güvencelerinin gerçeği yansıtmadığını savunuyor.

Meta, şirketin bile sohbetlerin içeriğine erişemediğini savunurken, Avustralya, Brezilya, Hindistan, Meksika ve Güney Afrika'dan üyeleri bulunan davacı grup şirketin WhatsApp'ın gizliliği hakkındaki kamuoyu açıklamalarının en iyi ihtimalle yanıltıcı, en kötü ihtimalle ise sahtekarlık olduğunu iddia ediyor.

Dava, Meta'nın WhatsApp mesajlarını sakladığını, analiz ettiğini ve bunlara erişebildiğini öne sürerken milyarlarca kullanıcının gizliliğinin tehlikeye atıldığına işaret ediliyor.

Meta'nın "küresel ölçekteki dolandırıcılığı"

Temel anlaşmazlık ise WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme işlevi etrafında dönüyor. Meta, bu özelliği mesajları meraklı gözlerden -hatta Meta'nın kendi çalışanlarından bile- koruyan bir kalkan olarak tanımlıyordu. Uygulamanın arayüzünde, kullanıcılara "yalnızca bu sohbetteki kişiler mesajları okuyabilir, dinleyebilir veya iletebilir" mesajı iletilse de davacılar bunun tam olarak uygulanmadığını savunuyor.

Dava dilekçesine göre, Meta çalışanları mesajların içeriğine erişebiliyor ve şirket bu mesajları aktif olarak saklayıp analiz ediyor. Davacılar iddialarını, kullanıcı deneyimlerine ve isimleri gizli tutulan itirafçılara dayandırırken, durumu Meta'nın "küresel ölçekteki dolandırıcılığı" olarak tanımlıyorlar.

"İddialar kesinlikle yanlış ve saçma"

Meta sözcüsü Andy Stone ise davayı "asılsız kurgu" olarak nitelendirerek, WhatsApp'ın uçtan uca şifrelemesinin güvenilir olduğunu ve sistemin on yıldır kullanıldığını hatırlattı. Stone, şirketin davacı avukatlara karşı yaptırım uygulayı planladığını ve mahkemede mücadele edeceklerini söyledi. Stone açıklamasında "WhatsApp'taki mesajlarının şifrelenmediğine dair iddialar kesinlikle yanlış ve saçmadır" ifadelerini kullanırken, kullanıcı mesajlarının sohbet dışındaki hiç kimse tarafından okunamayacağını vurguladı.

Dünya genelindeki iki milyardan fazla kişinin kullandığı WhatsApp'ın güvenilirliğinin sorgulandığı dava, Meta ve teknoloji sektörü açısından da büyük önem taşıyor. İddiaların doğrulanması halinde Meta'nın ağır hukuki yaptırımların yanı sıra ciddi güven kaybı ve sıkı düzenleyici denetimlerle karşı karşıya kalacağı öngörülüyor.

Mahkeme sürecinde, tarafların teknik kanıtları ve iddiaların güvenilirliği belirleyici olacak. Uzmanlara göre dava, dijital çağda gizlilik vaatlerinin sınırlarına ve büyük teknoloji şirketlerinin bu vaatlerden ne ölçüde sorumlu tutulabileceğine dair önemli bir emsal oluşturabilir.