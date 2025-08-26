Banka dışı finans sektörünün işlem hacmi yüzde 89 arttı

FKB’nin açıkladığı verilere göre, sektörlerin işlem hacmi 1,5 trilyon TL’yi aştı, özkaynak büyüklüğü yüzde 74 artarak 255 milyar TL’ye ulaştı.

FKB Başkanı Ali Emre Ballı, sektörlerin yüksek potansiyelini ekonomiye katma değere dönüştürme vizyonuyla aralıksız çalıştıklarını belirterek, “Finansal sistemin sağlıklı işleyişi için 126 şirketimizin finansmana erişimi kolaylaştırma gayretleri, kamu otoritesinin düzenlemeleriyle daha da pekişecektir” dedi.

Özkaynaklarda yüzde 74 artış

FKB verilerine göre banka dışı finans sektörü şirketleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla işlem hacminde yüzde 89, aktif büyüklükte yüzde 65, özkaynaklarda ise yüzde 74’lük artış kaydetti.

* Tasarruf finansman sektörü, özkaynaklarını yüzde 185 artışla 49,5 milyar TL’ye, işlem hacmini yüzde 260 yükselişle 402,5 milyar TL’ye çıkardı. Aktif büyüklük ise yüzde 263 artışla 173,9 milyar TL’ye ulaştı.

* Faktoring sektörü özkaynaklarını yüzde 65 artışla 75,1 milyar TL’ye, işlem hacmini yüzde 63 büyümeyle 850,9 milyar TL’ye taşıdı.

* Finansman sektörü özkaynaklarını yüzde 59 artışla 34,5 milyar TL’ye, aktif büyüklüğünü yüzde 55 artışla 254,7 milyar TL’ye çıkardı.

* Finansal kiralama sektörü özkaynaklarını yüzde 56 artırarak 79,5 milyar TL’ye ulaştırırken, işlem hacmi yüzde 65 artışla 122,4 milyar TL oldu.

* Varlık yönetim şirketlerinin aktif büyüklüğü yüzde 75 yükselişle 41,8 milyar TL’ye, özkaynakları ise yüzde 50 artışla 17,2 milyar TL’ye çıktı.