Bankacılık sektörü ilk 6ayda 422,5 milyar TL net kâr elde etti

BDDK verilerine göre, haziran ayında net kâr 95,7 milyar TL oldu. Krediler ve mevduat yıl sonuna göre yüzde 21’in üzerinde büyüdü.

Sektörün toplam aktif büyüklüğü Haziran 2025 itibarıyla 39,7 trilyon TL’ye ulaştı. Bu rakam, 2024 yıl sonuna göre 7 trilyon TL artış anlamına geliyor. Krediler 19,6 trilyon TL, menkul değerler ise 6,3 trilyon TL seviyesine çıktı.

2024 yıl sonuna kıyasla;

Aktif toplamı yüzde 21,5,

Krediler yüzde 21,8,

Menkul değerler yüzde 19,9,

Mevduatlar ise yüzde 21,2 oranında artış gösterdi.

Bankacılık sektöründe kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,12 olarak gerçekleşirken, özkaynak toplamı yüzde 16,7 artışla 3,38 trilyon TL oldu. Sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 18,03 seviyesinde gerçekleşti.