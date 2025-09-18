BETAM: İkinci çeyrek büyümesi stok artışıyla geldi

BETAM, Türkiye'de büyümenin çoğu bileşeninin büyük ölçüde negatif katkı sağlarken stok değişiminden gelen 3,7 yüzde puanlık katkının çeyreklik büyümeyi yüzde 1,6’ya taşıdığını kaydetti.

BETAM’ın değerlendirmesine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler Türkiye ekonomisinin birinci çeyreğe kıyasla yüzde 1,6 büyüdüğünü gösterdi. Çeyreklik büyümeye en büyük katkı 3,7 yüzde puanla stok değişiminden gelirken, özel tüketim 0,4 puan negatif katkı yaptı, yatırımlar 0,7 puan pozitif katkı sağladı. Net ihracat ise büyümeyi 1,8 puan aşağı çekti.

Tüketim daraldı, yatırımlar arttı

Özel tüketim harcamaları bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 azalırken büyümeye 0,4 puan negatif katkıda bulundu. Yıllık bazda ise yüzde 5,1 artışla büyümeye 2,8 puan katkı yaptı.

Yatırımlar ise ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 8,8, çeyreklik bazda yüzde 2,4 arttı ve büyümeye sırasıyla 2,7 ve 0,7 puan katkı sundu.

Dış ticaret büyümeyi aşağı çekti

Arındırılmış verilere göre ihracat ikinci çeyrekte yüzde 3,1 gerilerken, ithalat yüzde 3,4 arttı. Net ihracat, çeyreklik büyümeyi 1,8 puan, yıllık büyümeyi ise 1,9 puan aşağı çekti.

Kamu harcamaları geriledi

Kamu tüketimi, çeyreklik bazda yüzde 4,4 azalarak büyümeye 0,6 puan negatif katkı yaptı. Yıllık bazda da yüzde 5,2 düşüş kaydedildi ve büyümeye 0,8 puan negatif yansıdı.

“Büyüme stoklarla ayakta”

BETAM, “2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla dikkat çeken gelişme özel tüketimin azalması olmuştur. Bu gelişme yüksek reel faizin etkili olmaya başladığını gösteriyor. Diğer dikkat çekici gelişme net ihracatın büyük çapta negatif olmasıdır. Bu koşullarda çeyreklik büyüme ancak yüksek stok artışı ile açıklanabiliyor. Bu artışın önümüzdeki çeyreklerde devam etmeyeceğini varsaydığımızda gelecek dönem büyümesi için pek iyimser olmadığımızı ifade edebiliriz” değerlendirmesini yaptı.